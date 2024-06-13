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Памятник Константину Пятсу вновь подвергся вандализму

Rus.Postimees
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Памятник Константину Пятсу.
Памятник Константину Пятсу. Фото: Tairo Lutter

В среду в парке Таммсааре в Таллинне пожилой мужчина изуродовал памятник Константину Пятсу.

В парке Таммсааре 83-летний мужчина испачкал красной аэрозольной краской памятник президенту Константину Пятсу.

Полиция начала производство по факту нарушения общественного порядка. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Памятник Константину Пятсу и ранее подвергался актам вандализма. А именно, в августе прошлого года на его обратной стороне кто-то написал слово «позор» на эстонском, английском и русском языках.

Памятник Пятсу был открыт в октябре прошлого года за театром «Эстония».

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