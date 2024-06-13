Все в лес! Из-за теплой погоды ягоды созреют на несколько недель раньше

Информационный менеджер центра посетителей RMK в Ристна Лийс Сооник рассказала в эфире телепрограммы Terevisioon, что на Хийумаа сезон земляники уже начался.

Благодаря теплому маю ягоды поспели на несколько недель раньше, чем обычно.

«Я привыкла, что первые ягоды появляются примерно в середине лета, но сейчас можно пойти в лес с лукошком или ведерком и собрать урожай», – сказала она, подчеркнув, что придорожная канава – не лучшее место для сбора земляники.