Сегодня в 9:56 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле виадука на дороге Пярну-Раквере-Сымеру. По предварительной информации, автомобиль Mercedes-Benz сбил на пешеходном переходе велосипедиста.
Автомобиль сбил велосипедиста: пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии
На месте ДТП выяснилось, что водитель Mercedes-Benz, двигаясь из Раквере по шоссе Таллинн-Нарва, был застигнут врасплох, когда велосипедист неожиданно свернул на пешеходный переход справа. В результате столкновения велосипедист врезался в лобовое стекло автомобиля и отлетел на десять метров, упав на асфальт. Сила удара была настолько велика, что обувь слетела с его ног, а рама велосипеда сильно перекосилась.
Водитель Mercedes-Benz был настолько шокирован столкновением, что не захотел его комментировать. Велосипедиста доставили в больницу в тяжелом состоянии. Водитель был трезв, точные обстоятельства ДТП выясняются.