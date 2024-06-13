Автомобиль сбил велосипедиста: пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии

На месте ДТП выяснилось, что водитель Mercedes-Benz, двигаясь из Раквере по шоссе Таллинн-Нарва, был застигнут врасплох, когда велосипедист неожиданно свернул на пешеходный переход справа. В результате столкновения велосипедист врезался в лобовое стекло автомобиля и отлетел на десять метров, упав на асфальт. Сила удара была настолько велика, что обувь слетела с его ног, а рама велосипеда сильно перекосилась.