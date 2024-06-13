Не надо меня разыскивать: пропавший молодой человек сам связался с полицией

В ночь на четверг родители сообщили, что не знают, где находится их сын. Поскольку перед уходом из дома молодой человек вел себя необычно, переживающие за судьбу сына родители решили обратиться в полицию с просьбой помочь найти его.

Получив сообщение об исчезновении, полицейские связались с родственниками и друзьями, проверили различные адреса в городе Тырва и возможные места, где мог находиться молодой человек. Но поиски не увенчались успехом. В поисках пропавшего стражам правопорядка пришлось прибегнуть к помощи общественности.

После полудня в четверг объявленный в розыск Марио-Марти сам связался с полицией и сообщил, что находится в городе Вала и с ним в все в порядке. Юноша также заявил, что разыскивать его не надо.

С молодым человеком провел беседу валгаский участковый, который попросил юношу связаться с родными и сообщить, что с ним все в порядке.