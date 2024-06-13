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Ушел из дома и не вернулся: полиция просит помощи в поисках 19-летнего юноши

rus.postimees.ee
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Полиция разыскивает 19-летнего Марио-Марти.
Полиция разыскивает 19-летнего Марио-Марти. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция обратилась за помощью в поисках 19-летнего Марио-Марти, который ушел из дома в Тырва рано утром 12 июня и до сих пор не вернулся.

В ночь на четверг родственники сообщили, что не знают, где находится их сын. Поскольку перед уходом из дома молодой человек вел себя необычно, переживающие за судьбу сына родители решили обратиться в полицию с просьбой помочь найти его.

Получив сообщение об исчезновении, полицейские связались с родственниками и друзьями, проверили различные адреса в городе Тырва и возможные места, где мог находиться молодой человек. Но пока поиски не увенчались успехом.

Уходя из дома, молодой человек был одет в белую куртку и черную шапку. Также у него при себе была черная сумка Nike.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о пропавшем молодом человеке, позвонить по телефону 112.

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