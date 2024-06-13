На чемпионате Еропы по легкой атлетике в минувший вторник чемпионский титул в десятиборье завоевал эстонский легкоатлет Йоханнес Эрм. А спустя сутки он получил еще одну очень хорошую новость.
Титул Эрма принес ему неожиданную, но очень приятную награду
Осенью прошлого года Европейская федерация легкой атлетики (EA) приняла новую систему призовых. Исходя из этого, дисциплины чемпионата Европы были разделены на пять подгрупп. Десятиборцы, в том числе Эрм, боролись за 50 000 евро со спортсменами, участвовавшими в полумарафоне, ходьбе на 20 км и эстафетах.
Правда, эти дисциплины сравнивать затруднительно. . Но EA создала формулу, по которой рассчитывается оценка в зависимости от выступления. 8764 очка Эрма в десятиборье принесли ему 1245 очков. Тем самым наш спортсмен стал позавчера лидером - в последний соревновательный день – и получил 50 000 евро.
Кроме того, заранее было известно, что по решению исполнительного комитета Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) с 2020 года золотая медаль чемпионата Европы будет сопровождаться наградой в размере 15 000 евро. Тренер Эрма Хольгер Пеэл получит до 50 процентов от этой суммы, или максимум 7500 евро.
Кроме того, Эрм в классификации ЭОК перешел в категорию «A», что означает ежемесячное пособие в размере 2500 евро и пособие на подготовку в размере 2200 евро. До сих пор он находился на категории B (1600 евро зарплатный фонд и 1650 евро на подготовку).
Прибавку в 400 евро заработал и Пеэл, который теперь будет получать 1800 евро ежемесячно благодаря переходу в категорию «А».
Эрм и Пеэл также получат и премию от города Таллинна, например, за бронзовую медаль внутреннего чемпионата Европы им было выделено 2000 евро (1400 для Эрма, 600 для Пеэла) из резервного фонда Таллиннского управления культуры и спорта.