Как минимум полмиллиона жителей Эстонии пройдут обучение в рамках новой программы по гражданской обороне, сообщил в четверг министр иностранных дел Лаури Ляэнеметс. Спасательный департамент предлагает жителям Эстонии заготовить запасы продуктов питания, лекарств и топлива.
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Гражданская оборона возвращается в Эстонию. Глава МВД сообщил о подготовке и чиновников, и гражданских лиц к «любым кризисам»
В ближайшие три года не менее 500 000 человек пройдут тренинги по гражданской обороне, чтобы каждый четвертый житель Эстонии знал, как действовать в любой кризисной ситуации, сообщил 13 июня глава МВД Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия).