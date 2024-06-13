Гражданская оборона возвращается в Эстонию. Глава МВД сообщил о подготовке и чиновников, и гражданских лиц к «любым кризисам»

В ближайшие три года не менее 500 000 человек пройдут тренинги по гражданской обороне, чтобы каждый четвертый житель Эстонии знал, как действовать в любой кризисной ситуации, сообщил 13 июня глава МВД Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия).

«Сегодня мы обсуждали важную тему - защита гражданского населения. Первое - это информирование. Второе - это укрытия. Третье - это готовность людей к кризисам. И мы договорились о принципах обучения людей. Мы внесем поправки в законодательство и подготовим программы обучения. Если сегодня полностью готовы к кризису 15 процентов населения, то к 2027 году мы хотим, чтобы добавилось еще 25 процентов. Чтобы в итоге 40 процентов людей знали, как действовать в ситуации кризиса», - сообщил министр внутренних дел на пресс-конференции правительства, которая транслировалась в прямом эфире в YouTube.