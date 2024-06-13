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Гражданская оборона возвращается в Эстонию. Ляэнеметс сообщил о подготовке к «любым кризисам», спасатели призывают делать припасы

Иван Скрябин
, журналист
Обновлено 13 июня 2024, 14:12
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Сбор резервистов в Таллиннском батальоне связи, 2016 год.
Сбор резервистов в Таллиннском батальоне связи, 2016 год. Фото: Erik Prozes / Postimees

Как минимум полмиллиона жителей Эстонии пройдут обучение в рамках новой программы по гражданской обороне, сообщил в четверг министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Спасательный департамент предлагает жителям Эстонии заготовить запасы продуктов питания, лекарств и топлива.

В ближайшие три года не менее 500 000 человек пройдут тренинги по гражданской обороне, чтобы каждый четвертый житель Эстонии знал, как действовать в любой кризисной ситуации, сообщил 13 июня глава МВД Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия).

«Сегодня мы обсуждали важную тему - защита гражданского населения. Первое - это информирование. Второе - это укрытия. Третье - это готовность людей к кризисам. И мы договорились о принципах обучения людей. Мы внесем поправки в законодательство и подготовим программы обучения. Если сегодня полностью готовы к кризису 15 процентов населения, то к 2027 году мы хотим, чтобы добавилось еще 25 процентов. Чтобы в итоге 40 процентов людей знали, как действовать в ситуации кризиса», - сообщил министр внутренних дел на пресс-конференции правительства, которая транслировалась в прямом эфире в YouTube.

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