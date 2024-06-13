Как минимум полмиллиона жителей Эстонии пройдут обучение в рамках новой программы по гражданской обороне, сообщил в четверг министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Спасательный департамент предлагает жителям Эстонии заранее запастись продуктами, лекарствами и топливом.
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Гражданская оборона возвращается в Эстонию. Ляэнеметс сообщил о подготовке к «любым кризисам», спасатели призывают делать запасы
В ближайшие три года не менее 500 000 человек пройдут тренинги по гражданской обороне, чтобы каждый четвертый житель Эстонии знал, как действовать в любой кризисной ситуации, сообщил 13 июня глава МВД Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия).