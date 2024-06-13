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Американский удар по курсу рубля. Отразятся ли новые санкции США на экономике России

Анастасия Тидо
, журналист
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Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Вчера Минфин США внес в санкционный список московскую биржу и еще ряд российских финансовых организаций. Также под санкции попали Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий, которые выступают посредниками при торгах долларами на российском валютном рынке. Rus.Postimees спросил у специалистов, какие будут последствия этого решения США для экономики России. 

Как следует из сообщения самой биржи, начиная с 13 июня «на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро».

Наиболее очевидный результат новых санкций, который не должен заставить себя ждать - это резкое подорожание всех импортных товаров. Покупать их за рубли или индийские рупии российские импортеры не смогут, а сколько будет стоит доллар и евро на внебиржевом рынке - это одному богу известно.

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