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Трагическая авария: Mercedes-Benz насмерть сбил велосипедиста

Rus.Postimees
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В четверг утром в поселке Няпи в Ляэне-Вирумаа в результате тяжелого ДТП погиб велосипедист.

Сегодня в 9:56 центр тревоги получил сообщение о ДТП на 183-м километре дороги Пярну-Раквере-Сымеру в поселке Няпи (Ляэне-Вирумаа), где автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился 66-летний мужчина, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе пересекавшего дорогу 69-летнего велосипедиста. У последнего не было шлема, скорая помощь отвезла получившего серьезные травмы велосипедиста в больницу. К сожалению, медикам не удалось спасти его жизнь.

По словам старшего патрульной смены Раквереского отдела полиции Тауно Веттика, находившийся за рулем легкового автомобиля 66-летний автомобилист приблизился к пешеходному переходу и не заметил, что справа дорогу пересекает велосипедист.

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