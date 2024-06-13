Трагическая авария: Mercedes-Benz насмерть сбил велосипедиста

Сегодня в 9:56 центр тревоги получил сообщение о ДТП на 183-м километре дороги Пярну-Раквере-Сымеру в поселке Няпи (Ляэне-Вирумаа), где автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился 66-летний мужчина, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе пересекавшего дорогу 69-летнего велосипедиста. У последнего не было шлема, скорая помощь отвезла получившего серьезные травмы велосипедиста в больницу. К сожалению, медикам не удалось спасти его жизнь.