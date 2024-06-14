Эксперт: сделка с недвижимостью, которая обречена на провал

В социальных сетях можно найти чрезвычайно интересные темы. Вот, например, идея покупки комнаты из квартиры, довольно редко встречающаяся в маклерской практике. Коммунальных квартир в советском смысле этого слова у нас осталось мало. Но зато достаточно сособственности, или долевой собственности. С помощью специалиста по недвижимости выясним, что означает это страшное слово – сособственность, как ее получить и как от нее избавиться. И стоит ли стремиться к ее приобретению.