В социальных сетях можно найти чрезвычайно интересные темы. Вот, например, идея покупки комнаты из квартиры, довольно редко встречающаяся в маклерской практике. Коммунальных квартир в советском смысле этого слова у нас осталось мало. Но зато достаточно сособственности, или долевой собственности. С помощью специалиста по недвижимости выясним, что означает это страшное слово – сособственность, как ее получить и как от нее избавиться. И стоит ли стремиться к ее приобретению.
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Эксперт: сделка с недвижимостью, которая обречена на провал
Мало ли какая может быть ситуация! Например, у пожилой одинокой женщины есть довольно большая квартира, допустим, трехкомнатная. Продавать эту квартиру и покупать меньшую старушка не хочет - страшится переезда и боится, что не привыкнет к новому месту. Но получить прибавку к пенсии за счет продажи комнаты она не прочь.