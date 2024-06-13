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Юбилейный марафон принес одному из регионов Эстонии гигантский доход

rus.postimees.ee
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Финишеры Тартуского лыжного марафона 2024.
Финишеры Тартуского лыжного марафона 2024. Фото: Гюнтер Кюттис

Согласно опросу экономического воздействия и удовлетворенности участников, 50-й Тартуский марафон, состоявшийся в феврале этого года, принес региону около двух миллионов евро дохода.

Больше всего на мероприятие тратят участники, приезжающие из-за рубежа – в среднем они приносят региону 418 евро по сравнению с 164 евро, которые тратят эстонцы. Как у иностранных участников, так и у отечественных туристов больше всего денег тратится на проживание, питание и транспорт.

В то время как лишь четверо из десяти эстонцев остаются на ночь в регионе, среди иностранных гостей этот показатель намного выше: девять из десяти. Показательно, что более половины иностранцев проводят в регионе три и более дней. Кроме того, с приехавшими из других стран больше членов семьи или друзей. Всего мероприятия Тартуского марафона привлекли в Южную Эстонию 1187 иностранцев.

Помимо экономического влияния, которое участники марафона оказывают на регион, организаторы также выяснили и удовлетворенность лыжников. Девять лыжников из десяти оценили участие в Тартуском марафоне хорошо или очень хорошо. Также девять из десяти иностранцев порекомендуют на основании своего опыта поездку в Эстонию друзьям и знакомым.

Эта оценка экономического эффекта и удовлетворенности основана на результатах опроса участников 50-го Тартуского марафона. На опрос ответили 1486 участников.

Следующий Тартуский марафон состоится 15 и 16 февраля 2025 года.

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