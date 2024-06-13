Каллас о критике Кусти Сальма: я не знаю, почему выдвигаются такие обвинения. Правительство этого не заслужило

Министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») также заявил, что правительство не заслуживает обвинений в том, что оно ничего не сделало: «Мы удвоили расходы на оборону. Мы делаем больше, чем другие страны».

«Мы все понимаем, что стране нужно больше боеприпасов, - сказал он. -Мы работаем над этим, но есть и некая реальность. Надеюсь, что проблемы, которые зависят от воли того или иного человека, будут решены».

Он также добавил, что публичные дебаты в стиле «сколько еще снарядов нужно Эстонии» кажутся странными: «Это обсуждают в других местах. Оборона тщательно планируется. Никто не спорит с тем, что в оборону нужно вкладывать больше средств».

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия Эстонии) сказал, что, хотя социал-демократы тоже считают, что необходимо увеличить расходы на развитие государственной обороны, необходимо понимать, что для этого нужны деньги и что это потребует увеличения налогов.

На вопрос, действительно ли правительство не знало об обвинениях Кусти Сальма, когда он подавал в отставку, Каллас ответила, что, когда канцлер объявил о своем уходе, она спросила о причинах. «О них стало известно и в ходе интервью. У нас есть законодательно установленные процедуры принятия решений. К сожалению, решения принимают политики, а не канцлер. Если хотите заниматься политикой, нужно участвовать в выборах», - подчеркнула премьер-министр.