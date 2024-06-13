На пресс-конференции правительства премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила, что не понимает, почему ушедший в отставку канцлер считает, что правительство делает слишком мало для развития обороны страны.
Каллас о критике Кусти Сальма: я не знаю, почему выдвигаются такие обвинения. Правительство этого не заслужило
Перевод: Ева Ойжинская
В среду днем канцлер министерства обороны Кусти Сальм подал министру обороны прошение об отставке. Он объяснил это, в частности, озабоченностью темпами развития обороноспособности Эстонии и финансированием этой области. По его мнению, из-за недостатка боеприпасов для артиллерии невозможно достаточно эффективно сдерживать Россию, чтобы предотвратить военный конфликт.
«За последний год мы оказались в ситуации, когда, по моему мнению, правительство делает слишком мало для развития обороны Эстонии. В первую очередь я хотел бы отметить отсутствие решения о ликвидации критического дефицита боеприпасов на сумму 1,6 миллиарда евро. Именно поэтому я решил уйти с поста канцлера Министерства обороны в конце лета», - сказал Сальм в интервью Postimees.
Однако на правительственной пресс-конференции в четверг премьер-министр заявила, что на такое сложно что-либо ответить. «Ни я, ни правительство не заслужили таких обвинений», - сказала Каллас. - Мы решили инвестировать 1,6 миллиарда в оборону. Мы сделали все, чтобы повысить обороноспособность Эстонии и инвестировали больше, чем любое другое правительство. Конечно, я согласна с тем, что мы должны делать больше. У этой задачи есть и другая сторона. 1,6 миллиарда также означают пятикратное увеличение налога на автомобили».
По словам премьер-министра, принимать решения - это работа правительства, но просить о поддержке - не значит просить многого. «У меня на столе лежит толстая папка с решениями, которые правительство приняло после выборов. Обвинения в адрес правительства не соответствуют действительности. Я не знаю, почему эти обвинения выдвигаются», - продолжила Каллас.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») также заявил, что правительство не заслуживает обвинений в том, что оно ничего не сделало: «Мы удвоили расходы на оборону. Мы делаем больше, чем другие страны».
«Мы все понимаем, что стране нужно больше боеприпасов, - сказал он. -Мы работаем над этим, но есть и некая реальность. Надеюсь, что проблемы, которые зависят от воли того или иного человека, будут решены».
Он также добавил, что публичные дебаты в стиле «сколько еще снарядов нужно Эстонии» кажутся странными: «Это обсуждают в других местах. Оборона тщательно планируется. Никто не спорит с тем, что в оборону нужно вкладывать больше средств».
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия Эстонии) сказал, что, хотя социал-демократы тоже считают, что необходимо увеличить расходы на развитие государственной обороны, необходимо понимать, что для этого нужны деньги и что это потребует увеличения налогов.
На вопрос, действительно ли правительство не знало об обвинениях Кусти Сальма, когда он подавал в отставку, Каллас ответила, что, когда канцлер объявил о своем уходе, она спросила о причинах. «О них стало известно и в ходе интервью. У нас есть законодательно установленные процедуры принятия решений. К сожалению, решения принимают политики, а не канцлер. Если хотите заниматься политикой, нужно участвовать в выборах», - подчеркнула премьер-министр.