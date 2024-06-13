Огромная сборная Финляндии в итоге уступила маленькой сборной Эстонии на чемпионате Европы

Всего на подиум поднялись спортсмены из 28 разных стран. На вершине рейтинга находятся итальянцы, завоевавшие в общей сложности 24 медали, из которых 11 золотых, девять серебряных и четыре бронзовые. Далее следуют Франция с 16-ю (4; 5; 7) и Великобритания с 13-ю наградами (4; 4; 5).

Эстония, с завоеванным Йоханнесом Эрмом в десятиборье золотом, расположилась на 17-й строке вместе с Чехией и Словенией. Напомним, что в Риме нашу страну представляли 19 спортсменов.

Тем удивительнее факт, что Финляндия, вышедшая на чемпионат с 67 спортсменами, ограничилась лишь бронзовой медалью, которую в самом конце соревнований завоевал Оливер Хеландер в метании копья.

Литва тоже была вынуждена ограничиться одной бронзовой наградой. Ее завоевал метатель диска Миколас Алекна, не проигравший в этом году ни одного соревнования перед ЧЕ. Таким образом, в медальной зачете Литва и Финляндия делят последнее место.

Латыши медалей на этих состязаниях не завоевали. Из наших соседей успешнее всех оказались шведы: у них две золотые и одна бронзовая медали.