Адекватные цены! Таллинн организует летние курсы плавания для детей

Летние тренировки по плаванию для детей – это часть серии летних тренировок для детей и молодежи, которую организует Таллиннский департамент культуры и спорта совместно с Таллиннским департаментом образования и Союзом плавания Эстонии.

Курсы для детей от 7 до 10 лет пройдут в июне, июле и августе в бассейнах Ыйсмяэ, Нымме и Сыле.

Бассейн Нымме (бульв. Вабадузе, 156) ждет детей с 25 июня по 18 июля по вторникам и четвергам, начинающих с 10:00 до 11:00, продвинутых с 11:00 до 12:00.

В бассейне Ыйсмяэ (Ыйсмяэ теэ, 109А/2) тренировки пройдут с 29 июля по 21 августа по понедельникам и четвергам, для начинающих с 13:00 до 14:00, для продвинутых с 14:00 до 15:00.

В бассейне Сыле (Сыле, 40) тренировки по плаванию будут проводиться с 1 по 27 августа (кроме 20 августа) по вторникам и четвергам, для начинающих с 14:00 до 15:00, для продвинутых с 15:00 до 16:00.

Обучение проходит в маленьких группах до 12 человек. Стоимость курса плавания – 25 евро на одного ребенка, необходима предварительная регистрация.

Регистрация на курсы плавания доступна ЗДЕСЬ пока есть свободные места.