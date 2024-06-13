В среду вечером Рийгикогу принял в первом чтении проект нового Закона об охране здоровья населения, который, среди прочего, разрешает пользоваться солярием и набивать татуировки только совершеннолетним.
Новый закон запрещает несовершеннолетним делать татуировки и посещать солярии
Перевод: Анита Авакова
Закона об охране здоровья населения, вступивший в силу почти 30 лет назад, будет заменен новым всеобъемлющим текстом. Среди прочего, поправки разрешат посещение соляриев и нанесение татуировок только взрослым. Солярии классифицируются Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как канцероген группы 1, что означает наличие научных данных, связывающих их с раком. Если первое посещение солярия происходит в более молодом возрасте, риск развития меланомы возрастает на 59 процентов и увеличивается с каждым посещением. В Эстонии меланома является одним из самых распространенных видов рака среди людей в возрасте 15-29 лет.
Татуировка также связана с рядом рисков для здоровья, в основном из-за красителей, использующихся при нанесении татуировок. Чем раньше в жизни человек подвергается воздействию этих веществ, тем выше вероятность развития рака. Особые требования предъявляются также к косметическим и персональным услугам, в том числе к знаниям и навыкам человека, который их оказывает.
Среди прочих изменений планируется ограничить использование альтернативной медицины, поддержать сбалансированное питание учеников и создать условия для снижения негативных последствий для здоровья, заложив основы для более эффективной профилактики общественного здоровья.
Изменения в системе школьного питания
По словам Сиккут, дети - самая важная целевая группа законодательных изменений. «Питание в школах и детских садах должно стать более разнообразным и сбалансированным. Закон устанавливает общие принципы, а закон о реализации уточняет детали. В школьном питании снизится доля сахара, то есть важно, с помощью каких продуктов дети получат нужную им энергию. Стакан морса или овощей и цельнозерновые продукты могут иметь одинаковую калорийность, но они играют разную роль в создании разнообразного и сбалансированного рациона», - пояснила Сиккут.
Согласно новому закону, требования к продуктам питания, которые продают в школах, будут устанавливаться директором школы: для этого он сможет воспользоваться руководством Института развития здравоохранения, уже доступным в интернете. Например, не рекомендуется продавать продукты с высоким содержанием сахара или соли. Предпочтение следует отдавать фруктам и овощам, цельнозерновым продуктам и другим продуктам, способствующим сбалансированному питанию.
Эстония - одна из немногих стран ЕС, в которой пока нет никаких требований к продуктам питания, продающимся в школах. Во всех странах ЕС, за исключением Эстонии, Польши, Чехии и Италии, существуют требования и ограничения на продажу в школах таких продуктов, как газированные напитки, сладости или закуски с высоким содержанием соли и жира.
Ограничения услуг альтернативной медицины
Новый закон устанавливает более четкие ограничения на использование продуктов и услуг, представляющих риск для здоровья, таких как ядовитые растения и животные, их части, выделения и опасные химические вещества, чтобы использование вредных или непосредственно вредных практик альтернативной медицины не приводило к ущербу для здоровья. Речь идет, например, о случаях, когда людям советуют проглотить или намазать на кожу опасные химические вещества или их смеси, такие как MMS (продукты диоксида хлора. MMS - аббревиатура, состоящая из трех английских слов Miracle Mineral Solution/ Supplement «чудесная минеральная добавка» - прим.ред), а также ядовитые растения или животных (мухомор, жабник, лягушачий яд и так далее), чтобы улучшить ли укрепить здоровье.
Проект также вносит поправки в Закон о наркотических и психотропных веществах и их компонентах: он поможет быстрее убрать с рынка новые потенциально опасные психоактивные вещества. В связи с принятием нового Закона об охране здоровья населения будут внесены изменения в Закон о рекламе и Закон о защите прав потребителей. Они расширяют надзорные полномочия Департамента здоровья по проверке коммерческой практики продукта или услуги, например, законности рекламы. Также будут увеличены максимальные штрафы, поскольку нынешние устарели и не дают достаточного эффекта для предотвращения потенциальных нарушений.
Новый Закон об охране здоровья населения должен вступить в силу 1 июля 2025 года.