Новый закон запрещает несовершеннолетним набивать татуировки и посещать солярии

Согласно новому закону, требования к продуктам питания, которые продают в школах, будут устанавливаться директором школы: для этого он сможет воспользоваться руководством Института развития здравоохранения, уже доступным в интернете. Например, не рекомендуется продавать продукты с высоким содержанием сахара или соли. Предпочтение следует отдавать фруктам и овощам, цельнозерновым продуктам и другим продуктам, способствующим сбалансированному питанию.

Эстония - одна из немногих стран ЕС, в которой пока нет никаких требований к продуктам питания, продающимся в школах. Во всех странах ЕС, за исключением Эстонии, Польши, Чехии и Италии, существуют требования и ограничения на продажу в школах таких продуктов, как газированные напитки, сладости или закуски с высоким содержанием соли и жира.

Ограничения услуг альтернативной медицины

Новый закон устанавливает более четкие ограничения на использование продуктов и услуг, представляющих риск для здоровья, таких как ядовитые растения и животные, их части, выделения и опасные химические вещества, чтобы использование вредных или непосредственно вредных практик альтернативной медицины не приводило к ущербу для здоровья. Речь идет, например, о случаях, когда людям советуют проглотить или намазать на кожу опасные химические вещества или их смеси, такие как MMS (продукты диоксида хлора. MMS - аббревиатура, состоящая из трех английских слов Miracle Mineral Solution/ Supplement «чудесная минеральная добавка» - прим.ред), а также ядовитые растения или животных (мухомор, жабник, лягушачий яд и так далее), чтобы улучшить ли укрепить здоровье.

Проект также вносит поправки в Закон о наркотических и психотропных веществах и их компонентах: он поможет быстрее убрать с рынка новые потенциально опасные психоактивные вещества. В связи с принятием нового Закона об охране здоровья населения будут внесены изменения в Закон о рекламе и Закон о защите прав потребителей. Они расширяют надзорные полномочия Департамента здоровья по проверке коммерческой практики продукта или услуги, например, законности рекламы. Также будут увеличены максимальные штрафы, поскольку нынешние устарели и не дают достаточного эффекта для предотвращения потенциальных нарушений.

Новый Закон об охране здоровья населения должен вступить в силу 1 июля 2025 года.