В Германии нашли тело пропавшей девятилетней девочки из Украины. Полиция расследует убийство

Начальник полиции Хеймница Карстен Кампф рассказал на пресс-конференции, что Валерия стала жертвой преступления, и что полиция расследует ее смерть как убийство. При этом он добавил, что после проведения судебно-медицинской экспертизы в Лейпциге стало известно, что признаков сексуального насилия на теле ребенка нет.

По сообщению лейпцигской ежедневной газеты LVZ, Валерию нашли в труднодоступной части леса, в зарослях, примерно в четырех километрах от ее дома в небольшом городе Дёбельн, где она жила с матерью и отчимом.

Старший прокурор Хемница Ингрид Бургхарт также рассказала, что девочка была убита на том же месте, где было найдено ее тело.

На сегодняшний день у полиции нет конкретного подозреваемого, но на пресс-конференции Буркхард сказала, что расследование идет «среди ближайшего окружения ее семьи».

Набережная в Дёбельне. Фото: Jörg Blobelt

Утром в понедельник 3 июня Валерия отправилась в школу, но так до нее и не дошла. Во вторник началась поисковая операция, в которой участвовали более 400 полицейских из земель Саксония и Саксония-Анхальт, а также работники других служб экстренного реагирования, включая пожарных и водолазов, обследовавших дно реки Мульде.

Жители Дёбельна, небольшого города с населением около 24 тысяч человек, организовали частные поисковые отряды и искали девочку в садах, подвалах и гаражах.