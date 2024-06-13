Полиция города Хеймниц в Германии сообщила на пресс-конференции, что обнаружила тело пропавшей девятилетней девочки из Украины по имени Валерия. Она исчезла 3 июня, пишет Би-би-си.
В Германии нашли тело пропавшей девятилетней девочки из Украины. Полиция расследует убийство
Начальник полиции Хеймница Карстен Кампф рассказал на пресс-конференции, что Валерия стала жертвой преступления, и что полиция расследует ее смерть как убийство. При этом он добавил, что после проведения судебно-медицинской экспертизы в Лейпциге стало известно, что признаков сексуального насилия на теле ребенка нет.
По сообщению лейпцигской ежедневной газеты LVZ, Валерию нашли в труднодоступной части леса, в зарослях, примерно в четырех километрах от ее дома в небольшом городе Дёбельн, где она жила с матерью и отчимом.
Старший прокурор Хемница Ингрид Бургхарт также рассказала, что девочка была убита на том же месте, где было найдено ее тело.
На сегодняшний день у полиции нет конкретного подозреваемого, но на пресс-конференции Буркхард сказала, что расследование идет «среди ближайшего окружения ее семьи».
Утром в понедельник 3 июня Валерия отправилась в школу, но так до нее и не дошла. Во вторник началась поисковая операция, в которой участвовали более 400 полицейских из земель Саксония и Саксония-Анхальт, а также работники других служб экстренного реагирования, включая пожарных и водолазов, обследовавших дно реки Мульде.
Жители Дёбельна, небольшого города с населением около 24 тысяч человек, организовали частные поисковые отряды и искали девочку в садах, подвалах и гаражах.
В ходе поисков полиция опросила несколько сотен жителей города, а также проверила местонахождение всех известных полиции лиц, совершивших сексуальные преступления.
«Мы надеялись, что найдем Валерию живой», - сказала представитель полиции Менди Кюршнер на той же пресс-конференции.
Многие СМИ задавались вопросом, почему потребовалась неделя, чтобы найти пропавшего ребенка, если 5 июня в полицию обращалась женщина, которая якобы слышала крики о помощи в день исчезновения Валерии неподалеку от того места, где нашли ее тело, и полиция этот факт признала.
На это Менди Кюршнер ответила, что полиция не имела права сузить территорию поисков на основе частного заявления. «Для того, чтобы изменить территорию поиска, необходима достоверная информация», - сказала она.
Хронология исчезновения Валерии и ее поисков
Хронология составлена по данным газеты LVZ:
- 3 июня: Около 6:50 утра Валерия ушла в школу, но на занятия так и пришла. Ее исчезновение было замечено только после того, как она не вернулась домой. Мать Валерии подала в полицию заявление об исчезновении дочери. Полиция начала поиски и около полуночи опубликовала пресс-релиз с объявлением пропавшей девочки в розыск и ее описанием.
- 4 июня: В поисках задействованы водолазы и водная полиция. Полиция сообщает, что ведет расследование по двум направлениям: несчастный случай и преступление.
- 5 июня: Полиция призывает общественность проверить свои сады, подвалы, гаражи и сараи. Государственное управление образования и школ выясняет, почему школа немедленно не сообщила матери об отсутствии ребенка.
- 6 июня: Полиция расширяет поиск. Поскольку девочка и ее мать родом из Украины, а отец до сих пор там находится, следователи связываются со своими коллегами в Украине, а также в Польше и Чехии, как возможных транзитный странах.
- 7 июня: Следователи задействовали компьютерные программы по распознаванию лиц. Мэр Дёбельна Свен Либхаузер говорит, что все по-прежнему надеются, что «она будет найдена в целости и сохранности».
- 8/9 июня: Отец Валерии публикует видеообращение: «Я обращаюсь к тем, кто причастен к ее исчезновению. Найдите в себе мужество вернуть нашего любимого ребенка. Я очень надеюсь, что скоро смогу обнять свою дочь». Он также говорит, что готов приехать в Германию, чтобы помочь с поисками.
- 10 июня: Спустя неделю после исчезновения поиски продолжаются. Полиция объявляет об очередной масштабной операции, после которой поиски будут временно прекращены.
- 11 июня: Около 14.30 полицейские находят тело. Яна Ульбрихт, пресс-секретарь полицейского управления Хемница, говорит, что «очень вероятно, что это - пропавшая девочка».
- 12 июня: Полиция сообщает на пресс-конференции, что Валерия мертва, скорее всего, убита.