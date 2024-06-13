ФОТО В Пыхья-Таллинне продолжается строительство новых и реконструкция исторических зданий

Исполнительный директор Endover Роберт Лауд сообщил, что в квартале Volta уже построено девять зданий, а еще четыре будут сданы в ближайшие девять месяцев. Кроме того, компания Endover начала подготовку к строительству одного из крупнейших бизнес-городков во всем Пыхья-Таллинне, в результате чего здесь появится 35 000 м² коммерческих площадей.

По словам исполнительного директора Endover, квартал Volta, планируемый технологический городок Krull и портовый район Ноблесснер – так называемая «золотая миля» Пыхья-Таллинна – являются одними из наиболее быстро развивающихся жилых и деловых районов Таллинна, где спрос на новую недвижимость всегда высок, несмотря на общий спад рынка. «Это придало нам смелости продолжить развитие района и приступить к таким амбициозным проектам, как строительство 35 тысяч квадратных метров новых коммерческих площадей», - сказал Роберт Лауд.

Общий объем застройки квартала Volta составляет 142 000 м2, здесь запланировано более 750 квартир и более 50 000 м2 коммерческих площадей.

В квартале Volta запланированы детский сад, гастро-улица, а также места отдыха для разных возрастных групп – как в закрытых помещениях, так и в зеленой парковой зоне площадью 15 000 м2.

В связи с развитием квартала компания Endover создала в Пыхья-Таллинне обширную новую инфраструктуру, в том числе две новые улицы. Архитектуру квартала создают архитектурные бюро KOKO, APEX и ARS, а в финансировании участвуют крупнейшие банки Эстонии: LHV Pank, Coop Pank и Bigbank.