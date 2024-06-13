Девелопер недвижимости Endover провел в квартале Volta праздник стропил, посвященный важной вехе реконструкции построенного в 1899 году исторического главного здания фабрики Volta. Крыша здания достигла максимальной высоты, и стартовали внутренние отделочные работы. К концу лета в 125-летнем здании появятся 23 эксклюзивные квартиры.
ФОТО ⟩ В Пыхья-Таллинне продолжается строительство новых и реконструкция исторических зданий
Endover в сотрудничестве с архитектурным бюро APEX восстанавливает главное здание управления бывшего промышленного гиганта Volta, расположенное на улице Тёэстузе в Пыхья-Таллинне. Это третий этап застройки строящегося на территории Volta жилого и делового квартала, в ходе которого, помимо реконструкции, будут построены три новых многоквартирных дома энергетического класса А.
Архитектор Янар Бленер из архитектурного бюро APEX, в чье портфолио также входят архитектурные решения для других этапов застройки квартала Volta, рассказал, что такие важные исторические здания, как вилла Volta, превращенные в жилые дома, являются редкостью на современном рынке недвижимости. «Работая над кварталом Volta, в архитектурных решениях мы следовали принципам устойчивого развития. Мы восстанавливаем как можно больше старого и добавляем новые энергосберегающие элементы», - отметил Бленер.
Реконструируемое здание Volta Villa уникально благодаря сохранившимся и реставрируемым оригинальным деталям. «Помимо характерных арочных окон и окон в форме розеток главного здания Volta, необходимо сохранить внутренние и внешние стены из известняка, грандиозную парадную лестницу со сводчатым потолком, карнизами и металлическими перилами, а также главный вход и фасад с великолепными колоннами», - рассказал архитектор. Кроме того, в местах общего пользования сохранится оригинальная деревянная распашная дверь и историческая напольная плитка. Цокольный этаж продолжат украшать сводчатые кирпичные потолки – там запланированы кладовки и помещения для хранения велосипедов.
Весь фасад Volta Villa в ходе реконструкции будет сохранен в первозданном виде. В квартирах Volta Villa площадью 49–127 м2 будут потолки высотой до 3,6 метра и арочные окна, а также открытая планировка.
Исполнительный директор Endover Роберт Лауд сообщил, что в квартале Volta уже построено девять зданий, а еще четыре будут сданы в ближайшие девять месяцев. Кроме того, компания Endover начала подготовку к строительству одного из крупнейших бизнес-городков во всем Пыхья-Таллинне, в результате чего здесь появится 35 000 м² коммерческих площадей.
По словам исполнительного директора Endover, квартал Volta, планируемый технологический городок Krull и портовый район Ноблесснер – так называемая «золотая миля» Пыхья-Таллинна – являются одними из наиболее быстро развивающихся жилых и деловых районов Таллинна, где спрос на новую недвижимость всегда высок, несмотря на общий спад рынка. «Это придало нам смелости продолжить развитие района и приступить к таким амбициозным проектам, как строительство 35 тысяч квадратных метров новых коммерческих площадей», - сказал Роберт Лауд.
Общий объем застройки квартала Volta составляет 142 000 м2, здесь запланировано более 750 квартир и более 50 000 м2 коммерческих площадей.
В квартале Volta запланированы детский сад, гастро-улица, а также места отдыха для разных возрастных групп – как в закрытых помещениях, так и в зеленой парковой зоне площадью 15 000 м2.
В связи с развитием квартала компания Endover создала в Пыхья-Таллинне обширную новую инфраструктуру, в том числе две новые улицы. Архитектуру квартала создают архитектурные бюро KOKO, APEX и ARS, а в финансировании участвуют крупнейшие банки Эстонии: LHV Pank, Coop Pank и Bigbank.