Госсуд не стал рассматривать жалобу EKRE на работу Рийгикогу

Госсуд сообщил, что хотя членам Рийгикогу должна быть гарантирована достаточная информация и возможность проведения дебатов по существу, право на перерывы во время заседания Рийгикогу не является одним из основных, конституционно защищенных элементов мандата члена Рийгикогу, в отношении ограничения которого может быть подана апелляция в Государственный суд.

Во время второго чтения проекта закона о внесении изменений в Закон о выборах членов Рийгикогу и другие связанные с ним законы на пленарном заседании Рийгикогу 17 апреля председатель и заместитель председателя фракции EKRE воспользовались своим правом, предусмотренным Законом о правилах процедуры и порядке работы Рийгикогу, и семь раз брали десятиминутный перерыв перед голосованием по проекту поправок.

После этого Рийгикогу принял решение больше не разрешать фракциям брать перерывы перед голосованием по поправкам, чтобы избежать затягивания заседаний.

По мнению членов фракции EKRE, подавших апелляцию в Госсуд, это решение неконституционно ограничило право члена Рийгикогу на участие в принятии закона и создало условия для навязывания воли большинства Рийгикогу без учета мнения оппозиции.

В своем принятом в четверг постановлении Госсуд подтвердил свою прежнюю позицию, согласно которой закон позволяет депутату обжаловать решение Рийгикогу только в целях защиты базовых, охраняемых Конституцией частей его мандата.

Правила процедуры и порядок работы Рийгикогу предоставляют председателю и заместителю председателя фракции в Рийгикогу право сделать перерыв до десяти минут перед голосованием по поправке на пленарном заседании, что направлено на обеспечение эффективности работы Рийгикогу. Однако это не оказывает решающего влияния на адекватность и свободу парламентских дебатов, поскольку депутатам Рийгикогу законом гарантированы и другие возможности для обсуждения законопроектов до голосования, например, во время заседаний комитетов и фракций.

Госсуд подчеркнул при этом, что его решение отклонить жалобу не означает отсутствие контроля за ограничением права на перерывы со стороны суда, но такой контроль может иметь место только в контексте проверки конституционности закона, который рассматривался в Рийгикогу.

В рамках этой процедуры контроля можно также оценить, не переросли ли меры, принятые Рийгикогу для обеспечения собственной работоспособности, в необоснованное и чрезмерное ограничение прав парламентского меньшинства.