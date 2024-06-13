Из Нарва-Йыэсуу за год испарились сторонники «Ээсти 200»

За нее в Нарва-Йыэсуу проголосовали 54 избирателя, что на два человека больше, чем за возглавлявшую список соцдемов Марину Кальюранд.

Ильин: Петерсон собрал голоса разочарованных

Однако на этих выборах погоды в Нарва-Йыэсуу не делали также соцдемы. Председатель Центристской партии Михаил Кылварт взял 205 голосов, обвиняемый в госизмене и находящийся под стражей на время следствия Айво Петерсон - 178 голосов, а центристка и депутат Европарламента Яна Тоом - 123 голоса.

Если добычей «Ээсти 200» в Нарва-Йыэсуу стал всего один голос, то ненамного лучше пошли здесь дела также у руководимой премьер-министром Каей Каллас Партии реформ - всего 23 голоса на восьмерых кандидатов. Три правительственные партии собрали в Нарва-Йыэсуу 144 голоса на 24 кандидата, то есть меньше, нежели получил в одиночку Айво Петерсон.

Каким образом взгляды людей могли так сильно измениться всего за один год? По словам Максима Ильина, деятельность правительственных партий и «Ээсти 200» разочаровала большую часть людей в Нарва-Йыэсуу. «Я спрашивал у некоторых людей, которые не скрывали, что голосовали за Петерсона, почему они это сделали. Они сказали, что поскольку ни одна другая партия им не нравится, то они отдали свой голос за него», - сказал Ильин, добавив, что не является также каким-то секретом, что и в Нарва-Йыэсуу часть людей настроены пророссийски и смотрят больше в ту сторону, чем на Эстонию.

Ильин добавил также, что если в Нарве и Нарва-Йыэсуу перед выборами в Европарламент активную кампанию проводили Центристская партия, соцдемы и сторонники Петерсона, то других партий Эстонии тут почти совсем не было заметно.

Мэр Нарва-Йыэсуу подтвердил, что не планирует на местных выборах следующей осенью участвовать с какой-либо из партий, так как знает, что от них серьезной помощи нет. Он опять поучаствует в выборах со своими избирательным союзом. «Это оправдавший себя и действующий вариант», - говорит Ильин.

На местных выборах 2021 года руководимый Ильиным избирательный союз Ühine Kodu собрал в Нарва-Йыэсуу более 70 процентов голосов и уверенно обошел Центристскую партию.