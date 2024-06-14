Опять 25: в Нарвском горсобрании собирают подписи против заместителя председателя

По предположению депутата горсобрания из фракции Respekt Яны Кондрашовой, сбор подписей начался после того, как как мэр отозвал вопрос соединения Клуба юных моряков (КЮМ) с Домом детского творчества.

«Мэра вынудили отозвать проект, поскольку этот вопрос вызвал споры внутри фракции Narva, и не хватало голосов, чтобы принять конкретное решение. Известно, что Наталия была против такой реорганизации, в результате чего члены ее же фракции инициировали вотум недоверия - по всей видимости, сторонники слияния двух школ по интересам», - сказала Кондрашова.

Речь идет о проекте, согласно которому КЮМ и Дом детского творчества станут единым учреждением, хотя и продолжат располагаться в двух разных зданиях.

Такое соединение могло бы гарантировать устойчивость более крупного учреждения, а также централизованное управление, администрирование и оптимальный кадровый состав для обоих учреждений, что, в свою очередь, поможет сэкономить деньги городского бюджета.

Яна Кондрашова считает, что вероятность того, что Наталию Умарову могут сместить с поста заместителя председателя, существует.

«Фракция состоит из 21 человека, нужно 16 подписей и столько же голосов. Как правило, решающим является все же голосование, а не количество подписей», - сказала Кондрашова, добавив, что большинство членов фракции и их лояльность контролируются - кто-то рабочим местом, кто-то средствами из бюджета, членством в советах, и об этом не стоит забывать. По предположению Кондрашовой, фракция Narva скоро развалится.

Депутат Катри Райк, которая вместе с Кондрашовой состоит в партии Respekt, считает, что ситуация с внутренними несогласиями в правящей фракции довольно грустная. «Сегодняшняя власть очень хрупкая. Для города такая нестабильность во власти - плохой признак, потому что при такой нестабильности нет времени заниматься вопросами, которые действительно важны для нарвитян - ценами на отопление, переходом на эстонский язык обучения», - уверена Райк.

Сама Умарова сказала, что вопрос со сбором подписей ее не сильно беспокоит, потому что она все равно останется в депутатском корпусе. «Ситуация, безусловно, связана с историей с КЮМом, но мне ее никто не прояснил. По большому счету, это никак не меняет положение дел и только дает мне больше возможностей», - отметила заместитель председателя Нарвского горсобрания.

Председатель фракции Narva Алексей Евграфов заявил, что не считает нужным комментировать эту информацию. «Мы ни с кем не планируем расставаться, мы продолжаем работу. Я не хочу комментировать слухи, которые распространяет оппозиция», - сказал он.