По словам командующего Силами обороны Мартина Херема, члены правительства знали о необходимости выделить 1,6 млрд евро на закупку боеприпасов, однако премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) сказала на пресс-конференции в четверг, что узнала о финансовых потребностях оборонного сектора из газет.
Херем: члены правительства знали о финансовых потребностях сферы обороны
«За последние два месяца я представил военные рекомендации главы Сил обороны по закупке боеприпасов два раза в комиссии по государственной обороне, а также фракции Партии реформ, членам комиссии по иностранным делам и членам комиссии по государственной обороне в присутствии министра обороны. Кроме того, я предоставил эту информацию министру финансов в присутствии министра обороны. Представители фракции социал-демократов в Рийгикогу вместе с министром внутренних дел также пригласили меня к себе», - цитирует Rus.ERR Херема.
«Вероятно, мне нужно подготовить какое-то более официальное письмо для премьер-министра или правительства, но до сих пор я думал, что этим занимается министерство», - добавил Херем.