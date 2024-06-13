Херем: члены правительства знали о финансовых потребностях сферы обороны

«За последние два месяца я представил военные рекомендации главы Сил обороны по закупке боеприпасов два раза в комиссии по государственной обороне, а также фракции Партии реформ, членам комиссии по иностранным делам и членам комиссии по государственной обороне в присутствии министра обороны. Кроме того, я предоставил эту информацию министру финансов в присутствии министра обороны. Представители фракции социал-демократов в Рийгикогу вместе с министром внутренних дел также пригласили меня к себе», - цитирует Rus.ERR Херема.