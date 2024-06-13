Больше пространства для пешеходов, меньше места для машин: в горуправе рассказали, как преобразится перекресток у ипподрома

«На перекрестке возле ипподрома застройщик в сотрудничестве с городом создаст скандинавское уличное пространство – безопасное, функциональное и зеленое – для всех людей, поскольку сегодня пропускная способность измеряется людьми, а не автомобилями, – сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере. – Если каждая новая квартира по требованию города означает как минимум одно парковочное место, то всегда и везде мы будем получать сто новых машин на сто квартир, тысячу новых машин на тысячу квартир и так далее.

Новая городская власть, наконец, прислушалась к мнению разработчиков и архитекторов, и, используя научно обоснованные передовые методы, к осени мы изменим городские стандарты парковки таким образом, чтобы пробки на дорогах сокращались, а цены на квартиры снижались».

«В жилой квартал ипподрома переедут тысячи жителей, и нагрузка на этот перекресток неизбежно вырастет, – сказал курирующий сферу транспорта вице-мэр Кристьян Ярван. – Поэтому я не поддерживаю идею ликвидировать полосу общественного транспорта и остановиться на сохранении текущей пропускной способности перекрестка.

Пропускную способность этой развязки следовало бы увеличить за счет добавления полос движения, чтобы избежать возникновения пробок. Но поскольку для внесения изменений в проект требуется достичь консенсуса в городской управе, что, по всей видимости, невозможно, то блокировать текущее решение и откладывать начало работ на неопределенный срок с моей стороны было бы крайне несправедливо по отношению к частному застройщику, который развивает жилой квартал ипподрома».

За счет отмененной полосы общественного транспорта будет расширен островок безопасности и выделено дополнительное пространство для озеленения – на территории проекта будет высажено 60 деревьев, 16 000 кустарников и многолетних растений, а также 8 000 луковичных.