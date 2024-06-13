Таллиннская городская управа приняла решение продолжить развитие перекрестка у бывшего ипподрома в соответствии с уже готовым проектным решением, поскольку оно учитывает интересы всех участников дорожного движения и обладает достаточной пропускной способностью. Поэтому город поддержит застройщика в скорейшей реализации проекта.
Больше пространства для пешеходов, меньше места для машин: в горуправе рассказали, как преобразится перекресток у ипподрома
Согласно первоначальному проекту, на перекрестке планировалось добавить одну полосу движения, однако предыдущая городская власть дала застройщику квартала указание сократить число планируемых полос движения на Палдиском шоссе и перекрестке возле ипподрома. Одна полоса движения была убрана, также была ликвидирована одна полоса для общественного транспорта.
Нынешнее решение предусматривает, что после реконструкции перекрестка возле бывшего ипподрома будет на одну полосу движения меньше, а пространства для передвижения пешеходов и велосипедистов больше.
Чтобы убедиться в том, что проектное решение оптимально с точки зрения городского пространства и мобильности, было проведено дополнительное моделирование спроектированного транспортного решения. Учитывая результаты моделирования, было решено внести некоторые незначительные, но важные для городского пространства изменения.
В районе перекрестка возле ипподрома было изменено количество полос движения, что не окажет существенного влияния на движение транспорта, однако позволит более оптимально спроектировать общий транспортный поток перекрестка. Также были внесены незначительные коррективы в инфраструктуру, предназначенную для обслуживания пешеходного и велосипедного движения.
По оценке Департамента транспорта, согласованное с застройщиком решение оптимально для всех групп пользователей – пешеходов, велосипедистов, пассажиров общественного транспорта и автомобилистов.
Изменение проекта с большой вероятностью не позволило бы застройщику начать строительные работы на перекрестке в следующем году и, помимо изменения проекта, потребовало бы внесения изменений в графики реконструкции инженерных сетей.
Учитывая все обстоятельства, городская управа приняла решение продолжить работу с имеющимся решением перекрестка возле ипподрома.
«На перекрестке возле ипподрома застройщик в сотрудничестве с городом создаст скандинавское уличное пространство – безопасное, функциональное и зеленое – для всех людей, поскольку сегодня пропускная способность измеряется людьми, а не автомобилями, – сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере. – Если каждая новая квартира по требованию города означает как минимум одно парковочное место, то всегда и везде мы будем получать сто новых машин на сто квартир, тысячу новых машин на тысячу квартир и так далее.
Новая городская власть, наконец, прислушалась к мнению разработчиков и архитекторов, и, используя научно обоснованные передовые методы, к осени мы изменим городские стандарты парковки таким образом, чтобы пробки на дорогах сокращались, а цены на квартиры снижались».
«В жилой квартал ипподрома переедут тысячи жителей, и нагрузка на этот перекресток неизбежно вырастет, – сказал курирующий сферу транспорта вице-мэр Кристьян Ярван. – Поэтому я не поддерживаю идею ликвидировать полосу общественного транспорта и остановиться на сохранении текущей пропускной способности перекрестка.
Пропускную способность этой развязки следовало бы увеличить за счет добавления полос движения, чтобы избежать возникновения пробок. Но поскольку для внесения изменений в проект требуется достичь консенсуса в городской управе, что, по всей видимости, невозможно, то блокировать текущее решение и откладывать начало работ на неопределенный срок с моей стороны было бы крайне несправедливо по отношению к частному застройщику, который развивает жилой квартал ипподрома».
За счет отмененной полосы общественного транспорта будет расширен островок безопасности и выделено дополнительное пространство для озеленения – на территории проекта будет высажено 60 деревьев, 16 000 кустарников и многолетних растений, а также 8 000 луковичных.