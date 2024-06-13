Легендарный «Сахарок». Почему все украинские солдаты хотят его купить

Дмитрий Селин понял, что решение должно быть массовым, простым и дешевым. Чтобы, условно говоря, каждый солдат мог положить в карман этот детектор и быстро распознать его сигналы. Первый прототип «Сахарка» был создан осенью 2022 года.

Дмитрий Селин. Фото: Unit.City

Чудное название, которое стало узнаваемым брендом среди военных, появилось спонтанно, говорит разработчик. «Для первого прототипа я искал какой-нибудь самый простой корпус. Лучшее, что мне подошло, но не пошло в серию, это была пластиковая коробочка из-под сахара», - вспоминает Дмитрий.

Это и дало название устройству. Когда первые детекторы появились у военных на фронте, сработало «сарафанное радио», говорит Селин, и пошли массовые заказы на их продукцию.

Преимущество «Сахарка» - низкая цена (сейчас он стоит 2,4 тыс. гривен, это чуть меньше 60 долларов) и простота.

Как работает «Сахарок»

Принцип работы «Сахарка» довольно прост. Каждый беспилотник связывается с пультом оператора по радиоволнам. С пульта поступает информация, куда лететь, а в обратном направлении идут два потока: видео и телеметрия (информация о состоянии беспилотника).

«В идеале оба потока - видео и телеметрию, или, по крайней мере, один из них, можно перехватить, потому что этот сигнал излучается во все стороны», - объясняет Дмитрий Селин.