Кибератак становится все больше, однако треть предприятий Эстонии от них не защищены

«В ожидании окончания длительного экономического спада многие компании смотрят в будущее и строят планы расширения, инвестируют в инновационные решения, а также рассматривают возможность использования искусственного интеллекта. Кибербезопасность также находится в списке приоритетов компаний, но есть немало компаний, которые вкладывают в эту сферу недостаточно средств», ­- говорит специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк.

По сравнению с другими балтийскими странами, в Эстонии самый высокий процент компаний, соблюдающих хотя бы базовую кибергигиену: 50% опрошенных руководителей компаний заявили, что они не вкладывают значительных средств в кибергигиену, но установили брандмауэры (система защиты компьютерной сети) и антивирусное программное обеспечение. В Латвии этот показатель составляет 38%, а в Литве - лишь 30%.

«Однако лишь 8% всех опрошенных компаний имеют комплексную стратегию кибербезопасности, включающую обучение персонала и регулярные аудиты. Это явно слишком низкий показатель в современных условиях, когда угроза исходит не только от обычных преступников, но и от враждебных государств», - отметил Кийк.

Довольно слабый интерес со стороны бизнеса

«Положительным моментом является то, что по крайней мере половина компаний приняла хоть какие-то меры защиты, но с учетом недавних новостей о том, что личные данные 700 000 жителей Эстонии стали добычей кибермошенников, внимание компаний к киберугрозам остается весьма скромным», - отметил специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством.