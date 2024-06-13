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Кибератак становится все больше, однако треть предприятий Эстонии от них не защищены

rus.postimees.ee
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Кибератака. Иллюстративное фото.
Кибератака. Иллюстративное фото. Фото: DADO RUVIC/REUTERS

Все больше предприятий, независимо от сферы деятельности, сталкиваются с киберпреступностью. Достаточно вспомнить недавние громкие примеры в Эстонии. Согласно недавнему исследованию малых и средних предприятий, проведенному по заказу Luminor, 50 процентов компаний имеют хотя бы базовую киберзащиту своих ИТ-систем, а 30 процентов в такую защиту вообще не инвестировали.

«В ожидании окончания длительного экономического спада многие компании смотрят в будущее и строят планы расширения, инвестируют в инновационные решения, а также рассматривают возможность использования искусственного интеллекта. Кибербезопасность также находится в списке приоритетов компаний, но есть немало компаний, которые вкладывают в эту сферу недостаточно средств», ­- говорит специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк.

По сравнению с другими балтийскими странами, в Эстонии самый высокий процент компаний, соблюдающих хотя бы базовую кибергигиену: 50% опрошенных руководителей компаний заявили, что они не вкладывают значительных средств в кибергигиену, но установили брандмауэры (система защиты компьютерной сети) и антивирусное программное обеспечение. В Латвии этот показатель составляет 38%, а в Литве - лишь 30%.

«Однако лишь 8% всех опрошенных компаний имеют комплексную стратегию кибербезопасности, включающую обучение персонала и регулярные аудиты. Это явно слишком низкий показатель в современных условиях, когда угроза исходит не только от обычных преступников, но и от враждебных государств», - отметил Кийк.

Довольно слабый интерес со стороны бизнеса

«Положительным моментом является то, что по крайней мере половина компаний приняла хоть какие-то меры защиты, но с учетом недавних новостей о том, что личные данные 700 000 жителей Эстонии стали добычей кибермошенников, внимание компаний к киберугрозам остается весьма скромным», - отметил специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством.

По словам Кийка, кибератаки расширяются, «идя в ногу» с быстрым развитием технологий, и при недостаточных мерах защиты под угрозой могут оказаться не только данные клиентов или сотрудников. Существует реальный риск потерять из-за мошенников десятки или даже сотни тысяч евро.

«Последние статистические данные полиции показывают, что только в мае этого года полиция была проинформирована о трех схемах компрометации корпоративной почты (BEC-атаки), в которых мошенник выдавал себя за сотрудника компании и выставлял компаниям поддельные счета, что привело к убыткам почти в 226 000 евро», - сказал Кийк.

По мнению Вейко Кийка, в современную эпоху фальшивых новостей, искусственного интеллекта и очень «продвинутых» мошенников необходимость инвестировать в кибербезопасность является такой же неотъемлемой частью повседневной деятельности компании, как и инвестиции в новые продукты, технологии или услуги.

Опрос руководителей малых и средних предприятий с числом сотрудников до 249 человек по заказу банка Luminor провела компания Norstat в апреле-мае этого года. В опросе приняли участие по 250 представителей компаний в каждой из стран Балтии.

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