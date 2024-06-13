В Таллиннском горсобрании сначала утвердили зарплату председателя, и только потом стали его избирать

Перевод: Анита Авакова

Это решение связано с необходимостью таллиннской коалиции выбрать нового председателя горсобрания - им должен стать член Партии реформ. Поскольку кандидатом от реформистов, скорее всего, станет директор Таллиннского английского колледжа Тоомас Круузимяги, который не намерен отказываться от должности руководителя школы, ему будет назначена компенсация.

Уходящий председатель горсобрания Марис Сильд (Социал-демократическая партия) пояснила на заседании, что горсобрание вправе решать, будет председатель собрания получать зарплату или компенсацию. На вопрос, почему именно 75 процентов, Сильд ответила, что это ее решение - такая сумма кажется ей разумной. По ее расчетам, компенсация нового председателя должна составлять 6823 евро в месяц.

По словам представителя фракции центристов Таллиннского горсобрания Анастасии Коваленко-Кылварт, обсуждение этого пункта повестки дня стало очередной интригой коалиции. «Было бы логично сначала выбрать председателя совета, а потом уже начинать утверждать ему зарплату. Но поскольку мы все знаем, кто будет избран председателем собрания, в таком порядке мы голосовать не можем, потому что новому председателю пришлось бы отказаться от голосования по определению размера его зарплаты. Но тогда не хватило бы голосов, необходимых для принятия этого решения», - сказала Коваленко-Кылварт.

Член Центристской партии Марек Юргенсон предложил внести поправку в законопроект, устанавливающую зарплату председателя на уровне 50 процентов от зарплаты нынешнего председателя вместо 75. Это предложение не прошло. 40 голосами за и 38 против было решено, что следующий председатель совета будет получать 75 процентов зарплаты нынешнего председателя.