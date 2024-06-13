Испания разместит в Эстонии комплекс противовоздушной обороны NASAMS

Министр обороны Ханно Певкур встретился в четверг в Брюсселе с министром обороны Испании Маргаритой Роблес, чтобы обсудить сотрудничество в качестве союзников по НАТО и помощь Украине.

«Испания вновь прибудет в Эстонию с комплексом противовоздушной обороны средней дальности NASAMS. Передача является частью миссии НАТО, то есть произойдет в рамках ротационной модели противовоздушной обороны НАТО, утвержденной на саммите в Вильнюсе. С августа системы будут защищать воздушное пространство Эстонии в течение четырех месяцев», - заявил министр обороны Ханно Певкур.

«Помимо необходимости усилить обороноспособность региона, мы с Испанией также понимаем острую необходимость помощи Украине - на встрече Испания заявила о намерении присоединиться к ИТ-коалиции во главе с Эстонией и Люксембургом, в рамках которой предоставленная помощь уже сегодня работает на украинском поле боя», - добавил министр обороны.

Официальное присоединение Испании к ИТ-коалиции состоится на июльском саммите НАТО в Вашингтоне.