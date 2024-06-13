По всему миру заморожено около 260 млрд евро российских активов. Большая их часть - примерно 210 млрд евро - находится в Европейском союзе. Эти средства приносят от 2,5 до 3,5 млрд евро в год прибыли, которая, по оценкам Брюсселя, юридически России не причитается. Дискуссия о том, что делать с этими деньгами, и каким образом можно было бы передать их Украине для борьбы с российской агрессией и для восстановления разрушенной страны, продолжается уже много месяцев.

Теперь эту тему - она является одной из главных на повестке дня - обсудят лидеры стран G7 в Италии, на саммите, который проходит с 13 по 15 июня. Европейский союз участвует во всех дискуссиях и представлен председателями Евросовета и Еврокомиссии. Приедет туда и президент Украины Владимир Зеленский - его приглашают второй год подряд.

Передача прибыли от активов РФ Украине: 50 млрд долларов в виде кредита

Страны «большой семерки» рассчитывают найти способ выплатить Украине авансом крупный кредит сейчас и обеспечить финансирование до 2025 года. По информации DW, прорабатывается следующая модель: кредиты на общую сумму 50 млрд долларов должны предоставляться непосредственно Украине, а она, в свою очередь, будет погашать их за счет денег, которые Евросоюз передаст ей из процентов, набежавших на заблокированные российские активы, пояснил корреспондентке DW высокопоставленный чиновник Евросоюза.