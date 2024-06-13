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Новым председателем Таллиннского горсобрания стал Тоомас Круузимяги

rus.postimees.ee
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Тоомас Круузимяги.
Тоомас Круузимяги. Фото: Tairo Lutter

Сегодня Таллиннское горсобрание избрало новым председателем члена Партии рефрм Тоомаса Круузимяги.

В голосовании приняли участие 79 депутатов горсобрания. Круузимяги получил 41 голос. Второй кандидат, председатель фракции EKRE Март Каллас, получил 38 голосов.

Полномочия Круузимяги вступят в силу в понедельник, 17 июня.

Круузимяги является директором Таллиннского английского колледжа с 1999 года. В этой же школе он работал учителем английского и немецкого языков, а также заместителем директора. Он является членом правления Эстонского союза руководителей школ и Европейского союза руководителей школ. В 2009 году он был избран руководителем школы года.

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