Объем невостребованного жилья в Эстонии стремительно растет. Что делать с нераспроданными и не сданными в аренду квартирами? Давит ли кризис на цены?
Маклер: запасные аэродромы ищут в Испании и России, бизнес по сдаче квартир усыхает
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире старший маклер бюро недвижимости Arco Vara Лия Корелине. Смотрите интервью в повторе!
Выдержки из беседы:
– Какова ситуация с жильем? Рынок недвижимости переполнен и продолжает распухать?
– На фоне экономической ситуацией в стране и политической ситуацией в мире рынок недвижимости Эстонии испытывает определенные трудности. Квартир на продажу – достаточно много, сдающихся в аренду квартир тоже много. При этом у людей нет уверенности в завтрашнем дне. И это тревожный знак.
Всё это тормозит продажу и сдачу жилья в аренду. Очевидно, что у наших клиентов присутствует определенный страх перед будущим.
– То есть, сейчас квартиры не продать и не сдать в аренду?
– Какие-то сделки мы все же заключаем. Квартиры понемногу продаются и покупаются, сдаются в аренду. Однако не так легко и просто, как это было в прошлом и позапрошлом году. Покупатели осторожничают. Сказывается и ситуация в Украине, и сложности с выплатой подорожавших кредитов.
Раньше был своеобразный эстонский спорт – кто больше купит квартир для сдачи в аренду, в котором участвовали и маклеры. Теперь ситуация изменилась. Причин несколько. Одна из них заключается в том, что в Эстонию приезжает все меньше и меньше людей. В начале войны к нам хлынул поток из Украины, беженцы активно снимали квартиры. Теперь они обзаводятся собственным жильем.
С эстонского рынка уходят скандинавские инвесторы, в недавнем прошлом зарабатывавшие на сдаче жилья в аренду через Airbnb. Их отпугивает дикий рост цен не только на недвижимость, но и на товары и услуги. Гости из Финляндии и Швеции больше не рвутся к нам на выходные – отдохнуть, пройтись по ресторанам и что-то прикупить. Закрытие границы для туристов из России отсекло еще и гостей из Санкт-Петербурга.
В результате квартиры, которые раньше сдавались в посуточную аренду, теперь предлагаются в долгосрочную аренду. Съемных квартир стало значительно больше, предложение превышает спрос. Клиентов становится все меньше и меньше. Этим продиктовано решение многих собственников выставить эти квартиры на продажу.
Тем более, что квартиры для сдачи в аренду нередко приобретались в кредит. Рост ставок привел к тому, владельцы таких квартир не только не зарабатывают на них, но теперь еще вынуждены доплачивать за них. Вырученных от сдачи квартиры денег не хватает на покрытие расходов по кредиту.
– К каким последствиям может привести затоваренность рынка недвижимости?
– Мы надеемся, что медленно, но верно цены будут приспускаться. За последние два-три месяца снижение цен уже произошло. По моей оценке, это порядка 10%.
– Снижение цен произошло на рынке первичного, вторичного или арендного жилья?
– В первую очередь это касается арендного жилья, спрос на которое заметно упал. На вторичном рыке цены тоже идут вниз. Квартиры без ремонта пользуются самым низким спросом.
Двушку без ремонта в Ласнамяэ можно продать примерно за 90 000 евро, с ремонтом – ориентировочно за 115 000. Сдать в аренду приличную квартиру можно за 550–600 евро плюс коммунальные счета, без ремонта можно рассчитывать на 380–450 евро. Это заметно меньшие суммы, чем год назад.
То, что год назад сдавалось за 600 евро, сейчас стоит 550, а квартира за 450 теперь предлагается за 400 евро.
– Новые проекты разморожены. Почему застройщики решились на это, если квартиры не продать?
– Возможно, внушает оптимизм недавний прогноз Банка Эстонии о том, что во втором полугодии экономика начнет расти. У застройщиков свои расчеты.
Новые квартиры потихоньку продаются. Не верю, что цены на них могут сильно упасть. Скидки заключаются в том, что в стоимость квартиры все чаще включаются парковочные места, кладовки, кухонная мебель – в пределах 5% от стоимости квартиры.
– Продолжают ли россияне освобождаться от недвижимости в Эстонии?
– Многие из них оказались в безвыходной ситуации. Им приходится продавать свои квартиры. Сложность этого процесса заключается в том, что нелегко перевести куда-либо вырученные от продажи деньги. Сделки проводятся по доверенности, а вот с переводом денег с местных счетов возникают проблемы. Варианты: делать переводы на другие европейские счета или в некоторые банки третьих стран.
– Переезжают ли жители Эстонии на ПМЖ в Россию? Насколько активно?
– Есть и такие клиенты. После выхода на пенсию люди продают свои загородные приусадебные участники и уезжают в Россию либо в ту страну, где у них есть родственники или знакомые. Такими клиентами движет страх нахождения на границе. Иногда это даже связано с языковыми требованиями для педагогов и т.д.
– Какие страны предпочитают ваши клиенты? В Эстонии много говорится об интересе местных жителей к недвижимости в Испании…
– Во время коронакризиса мы привыкли работать удаленно. Люди сейчас активно ищут запасные варианты на случай обострения ситуации у границ с Эстонией. В той же Испании недвижимость можно найти даже дешевле, чем у нас. И связано это с тем, что россияне и туда не могут приехать. Там они тоже продают свою недвижимость.
Речь идет именно о запасных аэродромах. Люди не продают в Эстонии сразу всю свою недвижимость, они активно приобретают что-то еще в другой стране.
Подробнее в повторе!
- Почему рынок недвижимости распухает, квартиры не продать?
- К каким последствиям может привести затоваренность?
- Что будет с ценами на жилье?
- Новые проекты разморожены из расчета на кого?
- Цены на новые квартиры снова растут?
- Кто освобождается от недвижимости в Эстонии?
- Куда переезжают местные жители?
- Что происходит с рынком аренды жилья?
- Что будет дальше с ценами?