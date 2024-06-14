Маклер: запасные аэродромы ищут в Испании и России, бизнес по сдаче квартир усыхает

Двушку без ремонта в Ласнамяэ можно продать примерно за 90 000 евро, с ремонтом – ориентировочно за 115 000. Сдать в аренду приличную квартиру можно за 550–600 евро плюс коммунальные счета, без ремонта можно рассчитывать на 380–450 евро. Это заметно меньшие суммы, чем год назад.

То, что год назад сдавалось за 600 евро, сейчас стоит 550, а квартира за 450 теперь предлагается за 400 евро.

– Новые проекты разморожены. Почему застройщики решились на это, если квартиры не продать?

– Возможно, внушает оптимизм недавний прогноз Банка Эстонии о том, что во втором полугодии экономика начнет расти. У застройщиков свои расчеты.

Новые квартиры потихоньку продаются. Не верю, что цены на них могут сильно упасть. Скидки заключаются в том, что в стоимость квартиры все чаще включаются парковочные места, кладовки, кухонная мебель – в пределах 5% от стоимости квартиры.

– Продолжают ли россияне освобождаться от недвижимости в Эстонии?

– Многие из них оказались в безвыходной ситуации. Им приходится продавать свои квартиры. Сложность этого процесса заключается в том, что нелегко перевести куда-либо вырученные от продажи деньги. Сделки проводятся по доверенности, а вот с переводом денег с местных счетов возникают проблемы. Варианты: делать переводы на другие европейские счета или в некоторые банки третьих стран.

– Переезжают ли жители Эстонии на ПМЖ в Россию? Насколько активно?