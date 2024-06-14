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Студия Postimees: рынок недвижимости переполнен?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Объем невостребованного жилья в Эстонии стремительно растет. Что делать с нераспроданными и не сданными в аренду квартирами? Давит ли кризис на цены?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире старший маклер бюро недвижимости Arco Vara Лия Корелине. Следите за беседой в 13:00!

  • Почему рынок недвижимости распухает, квартиры не продать?
  • К каким последствиям может привести затоваренность?
  • Что будет с ценами на жилье?
  • Новые проекты разморожены из расчета на кого?
  • Цены на новые квартиры снова растут?
  • Кто освобождается от недвижимости в Эстонии?
  • Куда переезжают местные жители?
  • Что происходит с рынком аренды жилья?
  • Что будет дальше с ценами?
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