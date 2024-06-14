Объем невостребованного жилья в Эстонии стремительно растет. Что делать с нераспроданными и не сданными в аренду квартирами? Давит ли кризис на цены?
Студия Postimees: рынок недвижимости переполнен?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире старший маклер бюро недвижимости Arco Vara Лия Корелине. Следите за беседой в 13:00!
- Почему рынок недвижимости распухает, квартиры не продать?
- К каким последствиям может привести затоваренность?
- Что будет с ценами на жилье?
- Новые проекты разморожены из расчета на кого?
- Цены на новые квартиры снова растут?
- Кто освобождается от недвижимости в Эстонии?
- Куда переезжают местные жители?
- Что происходит с рынком аренды жилья?
- Что будет дальше с ценами?