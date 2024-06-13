Маргус Цахкна хотел бы, чтобы Кая Каллас заняла в ЕС высокий пост

Сама Каллас говорит, что будет оставаться премьер-министром Эстонии столь долго, сколько это возможно, передает «Актуальная камера».

«Этот человек должен хорошо осознавать политическую обстановку с безопасностью, а также российскую угрозу. Это мы и написали. Самое практичное, если этот человек будет родом из нашего региона. Лучше бы это была Кая Каллас, но имена кандидатов мы выдвигать не можем», - сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200»).