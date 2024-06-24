Экс-министр – о директиве ЕС: минималка как в Германии может стать реальностью

– Повышению зарплат призваны способствовать коллективные договоры. Согласно требованию евродирективы, 80% работников к 2029 году должны быть охвачены такими договорами. Почему в Эстонии этот охват застыл на 20%?

– Исторически так сложилось, что в восточной Европе уровень доверия к подобным переговорам (между профсоюзами и работодателями – прим.ред.) очень низок. В советское время было некое подобие такой системы, но все знали, что это несерьезно. Сложно выстроить сразу систему, которая в Скандинавии работает уже 150 лет. Доверие между социальными партнерами нельзя наладить сразу. Это займет время. Эстония уже сделала большой шаг в направлении Северных стран, но нам еще есть над чем работать.

– Почему у нас так непопулярны профсоюзы?

– Жители Эстонии больше доверяют именно тем профсоюзам, которые успешно действуют в других странах Европы. В пример можно поставить профсоюз медицинских работников (коллективные договоры в Эстонии успешно работают только в медицинской отрасли и сфере общественного транспорта – прим. ред.). Эстонцы, работающие в Финляндии, очень доверяют в определенных отраслях финским профсоюзам, и это доверие переносится на те же сферы в Эстонии.

Думаю, что в вопросе повышения доверия к профсоюзам определенную роль может сыграть и правительство.

– Правительство Эстонии, как правило, на стороне работодателей…