Среди пострадавших оказались 132 ребенка в возрасте до года и родившиеся в вагонах, 1378 детей до семи лет и 15 человек старше 80 лет, самому старшему из которых было 87 лет. Умерли в результате голода и истощения или были убиты 6000 детей, женщин и мужчин.