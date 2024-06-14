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Графика История в комиксе: как проводилась июньская депортация 1941 года (1)

rus.postimees.ee
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Фото: Комикс Rus.Postimees

В ночь на 14 июня 1941 года в Эстонии произошла массовая депортация, в ходе которой репрессивные органы Советского Союза вывезли в Сибирь около 10 000 человек. Институт прав человека и Rus.Postimees воссоздали, как развивались события.

Среди пострадавших оказались 132 ребенка в возрасте до года и родившиеся в вагонах, 1378 детей до семи лет и 15 человек старше 80 лет, самому старшему из которых было 87 лет. Умерли в результате голода и истощения или были убиты 6000 детей, женщин и мужчин.

Перевод: Ева Ойжинская

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