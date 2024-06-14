В ночь на 14 июня 1941 года в Эстонии произошла массовая депортация, в ходе которой репрессивные органы Советского Союза вывезли в Сибирь около 10 000 человек. Институт прав человека и Rus.Postimees воссоздали, как развивались события.
Среди пострадавших оказались 132 ребенка в возрасте до года и родившиеся в вагонах, 1378 детей до семи лет и 15 человек старше 80 лет, самому старшему из которых было 87 лет. Умерли в результате голода и истощения или были убиты 6000 детей, женщин и мужчин.
Перевод: Ева Ойжинская