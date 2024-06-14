Компания BMW рассказала о результатах рестайлинга купе 2 серии, которое сменило поколение в 2021 году.
Фото ⟩ Обновилось купе BMW второй серии: M2 будет стоить не менее 85 000 евро
На внешности спорткара рестайлинг почти никак не отразился, но в салоне появился новый руль, а медиасистему перевели на более современную операционную систему. Единственное заметное изменение по технической части — модернизированная «шестерка» для BMW M2. Производство обновленного семейства стартует в августе.
Внешность купе освежили главным образом за счет новых цветовых акцентов, хромированных либо черных для самых мощных версий. Расширен набор цветов для кузова, а у BMW M2 появились черные оконечники выхлопной системы и опциональные колесные диски с серебристой отделкой.
Для интерьера спорткара заготовлен набор новых рулевых колес, отличающихся в зависимости от модификации и опциональных пакетов. В духе других моделей, недавно переживших обновление, центральные дефлекторы вентиляции снабдили подсветкой.
Бортовая медиасистема теперь работает под управлением ОС BMW 8.5 с улучшенным быстродействием и более логичным интерфейсом, а блок экранов диагональю 12,3 и 14,9 дюйма модель получила еще в 2022 году. Отмечается также, что физических кнопок и регуляторов в салоне стало меньше.
Базовые модификации «двойки» продолжат оснащать набором двух- и трехлитровых моторов, как бензиновых, так и дизельных. Развивают они от 156 л.с. для 218i до 374 л.с. для полноприводной M240i и агрегатируются только с восьмиступенчатым «автоматом». Механическая коробка, впрочем, всё ещё предлагается для BMW M2.
Флагманская модификация пережила те же обновления, что и прочие купе, но её силовой агрегат слегка осовременили. Мощность «шестерки» подняли на 20 л.с. — до 480 л.с. Количество тяги в версии с «механикой» осталось прежним (550 Нм), но доработаны эластичность и отклик на педаль акселератора. На двухпедальной M2 показатель повышен до 600 Нм.
В совокупности доработки привели к некоторому подъему динамики. До 100 км/ч купе теперь ускоряется на 0,1 секунды быстрее (4 секунды с «автоматом», 4,2 секунды с «механикой»), разгон до 200 км/ч удалось улучшить на 0,6 секунды — 12,9 и 13,7 секунды соответственно. Максимальная скорость, как и прежде, составляет 250 км/ч в базе или 285 км/ч за доплату.
Средний расход топлива у модели M2 с автоматической коробкой передач составляет 9,6-9,8 литра на 100 км по данным WLTP.
Собирают семейство BMW 2 серии на заводе в Мексике вместе с «тройкой». По расчётам BMW, основными регионами продаж обновлённого спорткара станут Европа и США.
Новый BMW 2 Series Coupé будет представлен в августе 2024 года. В Эстонии цена на модель M2 будет начинаться от 84 640 евро.