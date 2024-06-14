Фото Обновилось купе BMW второй серии: M2 будет стоить не менее 85 000 евро

На внешности спорткара рестайлинг почти никак не отразился, но в салоне появился новый руль, а медиасистему перевели на более современную операционную систему. Единственное заметное изменение по технической части — модернизированная «шестерка» для BMW M2. Производство обновленного семейства стартует в августе.

Внешность купе освежили главным образом за счет новых цветовых акцентов, хромированных либо черных для самых мощных версий. Расширен набор цветов для кузова, а у BMW M2 появились черные оконечники выхлопной системы и опциональные колесные диски с серебристой отделкой.

Новая BMW второй серии. Фото: BMW.

Для интерьера спорткара заготовлен набор новых рулевых колес, отличающихся в зависимости от модификации и опциональных пакетов. В духе других моделей, недавно переживших обновление, центральные дефлекторы вентиляции снабдили подсветкой.

Бортовая медиасистема теперь работает под управлением ОС BMW 8.5 с улучшенным быстродействием и более логичным интерфейсом, а блок экранов диагональю 12,3 и 14,9 дюйма модель получила еще в 2022 году. Отмечается также, что физических кнопок и регуляторов в салоне стало меньше.

Базовые модификации «двойки» продолжат оснащать набором двух- и трехлитровых моторов, как бензиновых, так и дизельных. Развивают они от 156 л.с. для 218i до 374 л.с. для полноприводной M240i и агрегатируются только с восьмиступенчатым «автоматом». Механическая коробка, впрочем, всё ещё предлагается для BMW M2.