Организаторский провал? Крупнейшее мероприятие проходило при полупустых трибунах

Чемпионат проходил на огромном римском Олимпийском стадионе, вмещающем до 70 000 зрителей. На титульных соревнованиях по легкой атлетике ни в один соревновательный день не было видно даже наполовину заполненного стадиона, потому что итальянцам это просто было не слишком интересно.

Накануне чемпионата европы организаторы прогнозировали, что за шесть дней, что длились соревнования, им удастся привлечь до 250 тысяч человек. Реальность была совершенно иной: на Олимпийском стадионе в Риме за этот промежуток времени побывало лишь 137 000 человек, причем только 95 000 из них были зрителями с билетами. Остальную часть составили разные гости, имевшие пригласительные.

Диего Непи Молинерис, вице-президент оргкомитета чемпионата Европы в Риме, заявил, что титульные соревнования принесли доход в 23 миллиона евро, из которых продажа билетов составила почти десять процентов. Без сомнения, итальянцы ожидали, что обе цифры будут намного выше.