Не секрет, что в Нарве изучение эстонского - больная тема: отсутствует практика общения с носителями языка, а значит, и восприятие речи на слух, и комплексы в разговоре с эстонцами. Теперь, когда система образования в русских школах перенаправлена на эстонский, возникла трудность в обучении у учеников, а также у их родителей, которые не могут помочь своим детям. У специалистов, рабочим языком которых является эстонский, есть необходимость постоянно держать язык в активе, поддерживать практику общения.
Нарвская центральная библиотека предоставляет новые возможности для изучения эстонского языка читателям всех возрастов и мотивирует их. Директор библиотеки Маритса Орт готова назвать множество самых разных видов деятельности: созерцания, чтения, слушания, игры и общения на эстонском языке. Давайте пробежимся по отделам библиотеки и выберем подходящие для себя варианты!
Вариант №1 и 2, для всех
Во-первых, конечно, книжные фонды, в которых много художественной, технической литературы, учебников, рабочих тетрадей и самоучителей. И их, действительно, много: они выставлены на стендах при входе на абонемент. Длинные ряды полок приглашают сделать выбор на книгах самой разной тематики. Здесь - классики и современные авторы эстонской литературы на русском и эстонском языках, а также книги с параллельными текстами.
Кроме того, и это во-вторых, вы найдете издания с QR-кодом, позволяющим прослушивать тексты на эстонском языке или одновременно читая напечатанный тест, что весьма актуально для жителей Ида-Вирумаа.
«Фонды с эстонской литературой пополняются очень динамично, - рассказывает библиотекарь Елена Сергеева. - Мы отслеживаем все новинки по изучению языка от нулевого уровня до профессионального. Радует тот факт, что активный интерес читателей, который возник пару лет назад, не снижается. Не бывает дня, когда бы мы не выдавали книг на эстонском».
Вариант №3, визуально-слуховой, ностальгический
В отделе технической литературы и искусства для любителей ретроатмосферы и узких специалистов – большой выбор виниловых пластинок советского времени и винил XXI века, магнитофонных и видеокассет со сказками, легендами, стихами, песнями и фильмами эстонских авторов на эстонском и русском языках. Есть записи голосов самих поэтов и писателей, читающих свои произведения. Читатели могут пользоваться CD- и DVD-дисками с образовательными и художественными фильмами и эстонской национальной, оперной и популярной музыкой.
Вариант №4, для родителей с детьми
В детском отделе в уютной обстановке родители с детьми или компании подростков могут смотреть мультфильмы на эстонском языке. Здесь же регулярно собираются импровизированные команды для интеллектуальных баталий в настольных играх. Можно выбрать игры, направленные на узнавание или воспроизведение отдельных слов на эстонском языке, а можно взять уровень посложнее - с вопросами и ответами. Есть визуальные игры, лото, пазлы на знание эстонской живописи и скульптуры, или с исторической архитектурой Таллинна. А для малышей есть очаровательные мягкие игрушки эстонских сказочных персонажей: Муфта, Полботинка и Моховая Борода, целое семейство Поков, Сипсик, Лотте, Ясь и Юсь, Крылль, а так же настольные игры с этими героями.
Очень популярны интерактивные книги-игрушки для самых маленьких - «Первые слова» на эстонском языке. Они сделаны из плотного картона, с окошками и пазлами. Умные книги превратят обучение для ребенка в увлекательную игру.
Вариант №5, новостной
В читальном зале -газеты и журналы в бумажном и электронном варианте. Здесь же - уникальные словари с картинками на англо-эстонско-русском языках по различным отраслям знаний. Для удобства поиска информации по правовым актам - база юридических документов, тексты законов Эстонии и юридические справки на эстонском и русском языках в ESTLEX и на Riigiteataja.
Вариант №6, для исследовательских работ
В фонде читального зала вы найдете раритетные издания по краеведению и истории Эстонии сразу на двух языках. Это способствует расширению словарного запаса и формирует навыки восприятия научной текстовой информации. Библиограф-историк Татьяна Климина готова выполнить самые сложные запросы читателей-исследователей в поисках малодоступных материалов с использованием архивных источников.
Вариант №7, краеведческий
На четвертом этаже постоянно проводятся выставки по краеведению с двуязычной информацией: «Нарва и в Нарва-Йыэсуу глазами писателей», «Песни из «Уголка» - о жизни писателя Константина Случевского в Нарва-Йыэсуу, «Адольф Ган - 190 лет» - о городском главе Нарвы, «Из истории Дома Петра I» и другие. Сейчас экспонируются выставки уникальных ретро-фотографий «Старая Нарва», «Остановка Кренгольм» - об архитектуре Кренгольмской мануфактуры, «Тропами памяти» - об исторических захоронениях и мемориальных памятниках в Нарве. Пояснительные тексты к фотографиям – параллельные на двух языках, что дает возможность самостоятельно перепроверять себя в понимании прочитанного текста на эстонском языке.
Вариант №8, призовой
На абонементе и в детском отделе регулярно проводятся литературные викторины разной тематической направленности с призами.
Каждый год летом проходит выставка-розыгрыш по литературе Скандинавских стран под эгидой Представительства Совета министров Северных стран в Эстонии. В этой традиционной акции используется литература Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии, Исландии - на эстонском и на русском языках. Это конкурсное чтение и для детей, и для взрослых. Прочитавшим книги, надо правильно ответить на два вопроса, чтобы получить мороженое.
А на абонементе регулярно проводятся лотереи, конкурсы, розыгрыши и викторины по выставкам книг эстонских писателей, рожденных весной или по экранизации эстонской литературы, или книг по календарным праздникам. Призы - самые разные: книги на русском и эстонском языках, билеты в Русский театр и Vaba Lava, сувениры, вязаные носки, сумки, билеты в спа и даже ваучер на путешествие на пароме в Финляндию на двух человек!
Вариант №9, игровой
Тематические игры и викторины на эстонском языке для детей и взрослых ориентированы на знание традиций, истории, природы, знаменитых людей и художественной культуры Эстонии, а так же на исследование исторических фактов и развития архитектуры Нарвы. Литературные игры направлены не только на знание содержания книг, но включают в себя занимательные загадки, например, по угадыванию фамилий писателей по природным ассоциациям. Викторины о литературе наших земляков «Наш Ида-Вирумаа» проводятся и на эстонском, и русском языках.
Вариант №10, искусствоведческий
Искусствовед из Таллинна Лейла Люкко не так давно стала жительницей Нарвы. Она проводила в библиотеке занятия для детей, направленные не только на изучение искусства, но и эстонского языка. Курс занятий состоял из 12 уроков и проходил на эстонском языке. Он включал в себя лекции с практическими мастер-классами по рисованию.
Весь этот учебный год пользовались большой популярностью творческие встречи с искусствоведом Еленой Ховарт. Через субботу в библиотеке проходили публичные лекции по истории культуры и искусства Эстонии - с первобытного периода до современности. Лекции об этапах становления эстонской культуры были на русском, а тематические литературные выставки с обзором книг включали себя книги и пластинки на двух языках.
На четырех этажах библиотеки - много выставочных площадок для экспозиции живописи, графики, фотографии, витрины для декоративно-прикладного искусства. Здесь выставляются как начинающие, так и именитые эстонские художники и фотографы.
Недавно с большим успехом прошла выставка «Слова в картинках» известной таллиннской художницы-иллюстратора Takinada. Читателям были представлены акварели, написанные для иллюстрирования эстонских книг. Нарвская библиотека с гордостью поделилась с читателями книгами с иллюстрациями Takinada из своих фондов.
Вариант №11, собачий
По субботам в детском отделе библиотеки работает «книжная» собака, доброжелательный симпатичный слушатель начинающих читателей. Собака-терапевт всегда позитивно настроена на долгое внимательное слушание, никогда не делает замечаний, не высмеивает неумелого чтеца и тем самым снимает комплексы у ребенка, постигающего чтение на родном или иностранном языке.
«Десять лет мы сотрудничаем с клубом любителей собак Ида-Вирумаа Lucky. Волонтеры приходят каждую субботу в детский отдел, где проходят чтения с «книжными» собаками. Это уже повседневная работа, и, когда собака появляется в библиотеке, посетители к этому относятся, как к чему-то обычному. Мы в Эстонии были одними из первых, кто начал организовывать такие чтения», - рассказала заместитель директора Татьяны Криволап.
Вариант №12, встречи со знаменитыми современниками
На протяжении всего года в библиотеке проходят встречи с эстонскими писателями, поэтами, музыкантами: они всегда собирают много зрителей, и атмосфера на них царит душевная. Не так давно, например, состоялась встреча на эстонском языке с Йоко Алендер, дочерью известного певца Урмаса Алендера. Он был солистом легендарных ансамблей Ruja, Propeller, Varjud. Урмас Алендер написал около 500 стихотворений и более 300 песен. Под руководством Йоко Алендер выпущены CD, DVD, два сборника стихов и биографическая книга ALENDER.
Очень эмоциональной оказалась встреча с Микком Тарго, музыкантом и писателем. На презентации его новой книги Sa haara kinni mu käest была возможность и послушать его хиты: Karikakar, On küll hilja. Микк выступал с группами Uus Generatsioon, Vitamiin, Club 96 и другими.
Для авторов книг это возможность получить обратную связь, поделиться своими мыслями и продать книги - ведь многие сейчас издают их за свой счет. Для читателей - возможность пообщаться, в том числе и на эстонском языке, интересно провести время.
Вариант №13, с трудной домашкой
А теперь - новинка! Волонтеры и библиотекари предлагают помощь в разборе сложных школьных домашних заданий на эстонском языке. Это поддержка для родителей школьников, знание эстонского языка которых не позволяет проверить выполненное задание или подсказать ребенку правильные шаги к пониманию трудных вопросов. Для детей старше десяти лет проводятся занятия по укреплению навыков функционального чтения на эстонском языке.
Вариант №14, железнодорожный
Не так давно в библиотеке появилась новая традиция: отмечать День эстонской литературы на железнодорожном вокзале, где уже второй год открыта «Библиотека путешественника». В вокзальном книжном шкафу - книги на двух языках, которые можно взять с собой в дорогу без обязательного возврата. Чтобы проявить уважение к корням эстонской литературы и привлечь внимание к роли писателей в эстонской культуре 30 января библиотекари устраивают перед отправлением поезда чтение вслух эстонских книг и предлагают путешественникам, ожидающим посадки в поезд, викторину на знание эстонских произведений, а так же кофе и конфеты. Сейчас на нарвском вокзале достаточно много иностранных туристов из Финляндии, Швеции, России, Украины, Латвии… Остроумные вопросы библиотекарей так заинтересовывают туристов, что они с радостью берут в дорогу книги эстонских авторов, чтобы в пути познакомиться с литературой Эстонии.
Вариант №15, школьный
Теперь библиотекари готовы подставить свое плечо и в школьных классах. Если учитель заболел, школьная администрация приглашает библиотекарей прямо в школу для проведения развивающих игр и мастер-классов на эстонском языке или для знакомства с эстонскими книгами и играми. В библиотеке огромный выбор книг с захватывающими приключениями, забавными заданиями и логическими загадками. Такие книги можно читать целой компанией или в одиночку. Библиотекари проводят интегрированные уроки в школьных классах на двух языках. Это - всегда нестандартно, увлекательно и нескучно.
Нарва - на пути устойчивого погружения в государственный язык. Смело обращайтесь к библиотекарям, вам помогут выбрать литературу для вашего уровня владения языком, дадут рекомендации или перенаправят на электронные ресурсы.