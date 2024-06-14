Нарвская центральная библиотека предоставляет новые возможности для изучения эстонского языка читателям всех возрастов и мотивирует их. Директор библиотеки Маритса Орт готова назвать множество самых разных видов деятельности: созерцания, чтения, слушания, игры и общения на эстонском языке. Давайте пробежимся по отделам библиотеки и выберем подходящие для себя варианты!

Вариант №1 и 2, для всех

Библиотекарь Елена Сергеева у книжных стеллажей с эстонской литературой. Фото: Елена Ховарт

Во-первых, конечно, книжные фонды, в которых много художественной, технической литературы, учебников, рабочих тетрадей и самоучителей. И их, действительно, много: они выставлены на стендах при входе на абонемент. Длинные ряды полок приглашают сделать выбор на книгах самой разной тематики. Здесь - классики и современные авторы эстонской литературы на русском и эстонском языках, а также книги с параллельными текстами.

Кроме того, и это во-вторых, вы найдете издания с QR-кодом, позволяющим прослушивать тексты на эстонском языке или одновременно читая напечатанный тест, что весьма актуально для жителей Ида-Вирумаа.

«Фонды с эстонской литературой пополняются очень динамично, - рассказывает библиотекарь Елена Сергеева. - Мы отслеживаем все новинки по изучению языка от нулевого уровня до профессионального. Радует тот факт, что активный интерес читателей, который возник пару лет назад, не снижается. Не бывает дня, когда бы мы не выдавали книг на эстонском».

Вариант №3, визуально-слуховой, ностальгический

Лекция о современном искусстве Эстонии искусствоведа Елены Ховарт. Фото: Елена Ховарт