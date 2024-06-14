В последние годы теме прекращения содержания кур в клетках уделялось значительное внимание, в связи с чем комиссия Рийгикогу по сельской жизни предложила Министерству регионального развития и сельского хозяйства подробно рассмотреть влияние перехода на свободное содержание птицы.
Важная тема ⟩ Комиссия Рийгикогу посвятила заседание вопросу содержания кур в клетках
По оценке комиссии, необходимо уделять больше внимания благополучию всех животных; во всем мире люди изменили свои предпочтения в пользу свободного содержания птиц. В январе 2024 года Рийгикогу было передано коллективное обращение о прекращении содержания в Эстонии кур в клетках и переходе на свободное содержание птицы по примеру других европейских стран.
«Прекращение содержания кур в клетках должно опираться на научно обоснованные факты. Необходимо учитывать как благополучие животных, общественные ожидания, развитие сектора, так и социально-экономические и экологические аспекты в широком плане», – сказал председатель комиссии Урмас Круузе.
«На последнем обсуждении в комиссии мы пришли к единому выводу, что столь важное для сельскохозяйственного сектора решение нельзя принимать, не изучив этот вопрос подробно и не оценив все риски. Именно поэтому мы внесли Министерству регионального развития и сельского хозяйства предложение подробно проанализировать влияние перехода на свободное содержание кур, учитывая при этом выделенные комиссией аспекты», – сказал Круузе.
Последний раз комиссия по сельской жизни обсуждала коллективное обращение на заседании 11 июня. Целью заседания было ознакомиться с мнениями членов комиссии и прийти к решению в отношении обращения. Члены комиссии сошлись во мнении, что благополучию животных следует уделять больше внимания и что в обществе сформировалось ожидание, согласно которому необходимо двигаться в сторону содержания птицы на свободном выгуле.
Комиссия приняла консенсусное решение предложить Министерству регионального развития и сельского хозяйства проанализировать влияние перехода от содержания в клетках к свободному выгулу кур. В своем предложении комиссия приводит ряд аспектов и просит министерство учесть их в своем анализе.
В комиссии состоялось активное обсуждение, является ли запрет на содержание кур в клетках с введением определенного переходного периода наиболее разумным способом улучшить благополучие кур. Участники заседания спросили, какой в этом случае должна быть длительность переходного периода и не следует ли позволить рынку регулировать себя самостоятельно. В своем обращении к министерству комиссия предлагает изучить, каким был бы оптимальный переходный период для прекращения содержания кур в клетках.
«В коллективном обращении рекомендуется перейти на свободное содержание в течение уже четырех-пяти лет. Для сектора это было бы крайне сложно – перевод одной курицы на свободный выгул обошелся бы ее владельцу примерно в 50 евро. На сегодняшний день в Эстонии 900 000 кур. Речь идет об очень крупной инвестиции в течение крайне короткого срока. В ряде европейских стран, где переход на альтернативные системы содержания уже состоялся или осуществляется в настоящее время, переходный период составляет 10–15 лет. По оценке комиссии, вопрос о том, прекращать ли содержание кур в клетках и в течение какого срока, должно решить пленарное заседание Рийгикогу», – сказал заместитель председателя комиссии Арво Аллер.
По оценке комиссии по сельской жизни, также необходимо проанализировать влияние прекращения содержания в клетках на здоровье как птицы, так и человека.
Эксперты по животноводству считают, что в случае свободного выгула определенные проблемы могут усугубиться (каннибализм, распространение паразитов и болезней). Например, распространение птичьего гриппа сложнее контролировать в условиях свободного содержания и болезнь может быстро перейти и на людей.
Члены комиссии также подчеркнули необходимость усиления надзора. Вне зависимости от вида содержания, владелец животного должен соблюдать требования в отношении благополучия животных, а надзорное учреждение – в достаточной мере контролировать соблюдение этих требований.
В ходе связанного с коллективным обращением открытого обсуждения было отмечено, что одним из препятствий наращиванию производства яиц на малых предприятиях является чрезмерная бюрократия. На производстве, где количество кур не превышает 50, действуют упрощенные правила.
Начиная с 51 курицы требования аналогичны тем, которые действуют в отношении крупного производства. Комиссия по сельской жизни предлагает министерству рассмотреть повышение соответствующего порога в отношении малых предприятий, чтобы сократить бюрократию и оказать малому предпринимательству содействие.
Выделенные комиссией по сельской жизни аспекты, которые необходимо учитывать при проведении анализа
- Сравнение содержания кур в клетке и на свободном выгуле, исходя из благополучия и здоровья кур.
- Возможно ли и в какой мере возможно улучшить благополучие содержащихся в клетках кур посредством клеток улучшенной конструкции (плотность содержания, возможность движения и т. д.)?
- Как переход от содержания кур в клетках на свободный выгул влияет на конкурентоспособность предприятий?
- Каким было бы влияние на конкурентоспособность предприятий в случае, если содержание в клетках было запрещено на территории всего Европейского союза, и является ли общий запрет на уровне ЕС актуальным?
- Какое влияние запрет на содержание кур в клетках оказал бы на рынок яиц в Эстонии в случае, если близлежащие государства такой запрет не введут?
- Как возможное прекращение содержания кур в клетках повлияло бы на уровень самообеспечения яйцами?
- Какой будет цена на яйца кур различного вида содержания для потребителя?
- Какова длительность оптимального периода для перехода с содержания в клетках на свободный выгул?
- По всей вероятности, во время переходного периода производители будут вынуждены использовать системы содержания в клетках и на свободном выгуле параллельно. Как это повлияет на успешность предприятий, и потребуется ли государственное пособие?
- В ходе обсуждений было отмечено, что куры, выведенные для содержания в клетках, не подходят для свободного содержания, а разведение подходящих для свободного выгула пород – крайне длительный процесс. Так как в Эстонии разведение не осуществляется и цыплята закупаются из-за рубежа, зависит ли длительность возможного перехода на свободный выгул от времени, необходимого для выведения подходящих цыплят?
- Утверждается, что фармацевтической промышленности необходимы яйца кур, содержащихся в клетках, так как их здоровье проще контролировать. Может ли подобный вопрос возникнуть и в контексте продовольственной безопасности?
- Сравнивая различные способы содержания, необходимо учитывать экологический аспект.