Важная тема Комиссия Рийгикогу посвятила заседание вопросу содержания кур в клетках

В комиссии состоялось активное обсуждение, является ли запрет на содержание кур в клетках с введением определенного переходного периода наиболее разумным способом улучшить благополучие кур. Участники заседания спросили, какой в этом случае должна быть длительность переходного периода и не следует ли позволить рынку регулировать себя самостоятельно. В своем обращении к министерству комиссия предлагает изучить, каким был бы оптимальный переходный период для прекращения содержания кур в клетках.

«В коллективном обращении рекомендуется перейти на свободное содержание в течение уже четырех-пяти лет. Для сектора это было бы крайне сложно – перевод одной курицы на свободный выгул обошелся бы ее владельцу примерно в 50 евро. На сегодняшний день в Эстонии 900 000 кур. Речь идет об очень крупной инвестиции в течение крайне короткого срока. В ряде европейских стран, где переход на альтернативные системы содержания уже состоялся или осуществляется в настоящее время, переходный период составляет 10–15 лет. По оценке комиссии, вопрос о том, прекращать ли содержание кур в клетках и в течение какого срока, должно решить пленарное заседание Рийгикогу», – сказал заместитель председателя комиссии Арво Аллер.

По оценке комиссии по сельской жизни, также необходимо проанализировать влияние прекращения содержания в клетках на здоровье как птицы, так и человека.