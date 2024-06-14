Одним из самых важных моментов для принятия решения о покупке жилья является состояние объекта недвижимости. На первый взгляд жилье, нуждающееся в реновации, может показаться выгодным приобретением. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане объясняет, окупятся ли средства, время и силы, потраченные на ремонт такой недвижимости.
Выгодно или нет: что нужно учитывать при покупке жилья, требующего реновации
«Недвижимость, требующая ремонта, обычно продается по более низкой цене, что делает ее более доступной и привлекательной для покупателя. Квартира без ремонта обычно стоит примерно на 20-30% дешевле, чем отремонтированная. Однако, чтобы принять правильное решение, важно учитывать общую стоимость недвижимости, включая время и деньги, которые потребуются для проведения необходимых ремонтных работ и улучшений, – говорит Ребане. – Также стоит заранее просчитать различные варианты финансирования – потребуется ли вам кредит на покупку жилья, кредит на ремонт или сочетание обоих вариантов».
Он отметил, что при выборе недвижимости клиент может визуально оценить ее техническое состояние, но без помощи специалиста сложно понять, насколько серьезным будет ремонт и какова общая стоимость работ. Танель Ребане говорит, что к стоимости каждого объекта нужно подходить индивидуально, но, как правило, наиболее доступным является приобретение жилья, которое нуждается в основном в косметическом ремонте или находится почти в идеальном состоянии.
«Если планируется косметический ремонт, то средняя стоимость составит около 180 евро за квадратный метр. Если же планируется капитальный ремонт, например ремонт стен и потолков, замена сантехники, окон и дверей, изменение планировки помещения, то цена составит около 600 евро за квадратный метр, то есть общая стоимость ремонта квартиры площадью 50 квадратных метров составит около 30 000 евро», – сказал Ребане. Он добавил, что стоимость ремонта в Эстонии примерно на 20% выше, чем, например, в Латвии и Литве.
Ребане пояснил, что на общую стоимость ремонта также влияют выбранные материалы и качество строительных работ. Чем хуже состояние объекта, тем дороже ремонт или реконструкция. При составлении бюджета не следует упускать из виду непредвиденные расходы, поскольку они довольно часто встречаются при проведении ремонтных работ и должны учитываться при сравнении общей стоимости. «Время, потраченное на поиск строительных материалов, выбор материалов, поиск ремонтника и получение необходимых разрешений при изменении плана квартиры, обязательно должно быть учтено», – подчеркнул он.
Существует также «Х-фактор», или трудозатраты, которые, в свою очередь, определяют качество ремонта. «Важно спросить себя, есть ли у вас время и навыки, чтобы сделать ремонт самостоятельно. Также важно оценить общее состояние квартиры. Чем оно хуже, тем масштабнее работы и тем больше времени они займут. Кроме того, ремонтные работы имеют тенденцию затягиваться, поэтому предсказать точные сроки практически невозможно», – делает вывод Танель Ребане.