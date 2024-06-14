Выгодно или нет: что нужно учитывать при покупке жилья, требующего реновации

«Недвижимость, требующая ремонта, обычно продается по более низкой цене, что делает ее более доступной и привлекательной для покупателя. Квартира без ремонта обычно стоит примерно на 20-30% дешевле, чем отремонтированная. Однако, чтобы принять правильное решение, важно учитывать общую стоимость недвижимости, включая время и деньги, которые потребуются для проведения необходимых ремонтных работ и улучшений, – говорит Ребане. – Также стоит заранее просчитать различные варианты финансирования – потребуется ли вам кредит на покупку жилья, кредит на ремонт или сочетание обоих вариантов».

Он отметил, что при выборе недвижимости клиент может визуально оценить ее техническое состояние, но без помощи специалиста сложно понять, насколько серьезным будет ремонт и какова общая стоимость работ. Танель Ребане говорит, что к стоимости каждого объекта нужно подходить индивидуально, но, как правило, наиболее доступным является приобретение жилья, которое нуждается в основном в косметическом ремонте или находится почти в идеальном состоянии.