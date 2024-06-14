В центре Сауэ будет построен долгожданный новый жилой комплекс

Проектом развития Keskuse Kodud, расположенного в Сауэ по адресу Кескузе, 1, занимаются KIN Kinnisvara и PSP Capital. Автор проекта – известное архитектурное бюро PIN Arhitektid, строительные работы будет осуществлять компания Riser Ehitus, имеющая многолетний опыт строительства многоквартирных домов. Организацией продаж в комплексе Keskuse Kodud занимается бюро Uus Mаa.

В центре Сауэ сохранилась старая промзона с ангарами, которая, согласно планам волости, преобразится и станет современным жилым и деловым районом. Таким образом, проект развития Keskuse Kodud – это плод сотрудничества с волостной управой.

«Keskuse Kodud – это первый сравнительно крупный проект развития в этом районе, который поможет привести центр города в порядок, создав здесь новую современную городскую среду», – сказал руководитель KIN Kinnisvara Райн Коорт и добавил, что, как это обычно и бывает, на первых этажах будут располагаться коммерческие площади, а выше – жилые квартиры.

Новый жилой комплекс Keskuse Kodud. Фото: PIN Arhitektid

«При планировании проекта мы учли потепление климата, и стандартная комплектация квартир предусматривает возможность установки системы охлаждения, здесь также будут станции зарядки электромобилей и солнечные батареи на крыше. Энергетический класс зданий А, что в будущем сделает расходы разумными, а сейчас позволит получить жилищный кредит на более выгодных условиях. Строительство домов начнется в ближайшее время, официальная продажа стартует в конце июня, а до тех пор открыта регистрация заинтересованных лиц», – добавил представитель PSP Capital Рауно Уусма.

По словам члена правления бюро недвижимости Uus Maa Игоря Хабала, в отличие от ряда других регионов, количество предложений квартир в Сауэ за последний год значительно сократилось, что свидетельствует о дефиците на рынке качественного и современного жилья. «И это при том, что у людей есть желание переехать в новое жилье, поскольку в прошлом году более 40 процентов сделок было заключено в новых домах, то есть построенных в течение последних 10 лет», – прокомментировал Хабал.

Строительство Keskuse Kodud завершится зимой 2025 года.