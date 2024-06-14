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Несмотря на закон: конфискация российских замороженных активов может не увенчаться успехом

Лоора-Элизабет Ломп
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Рубль, доллар и евро.
Рубль, доллар и евро. Фото: Maxim Shemetov

Несмотря на то, что президент Алар Карис недавно провозгласил законе о конфискации российских активов, как он сам, так и канцлер юстиции раскритиковали его. Дело в том, что имущество может быть передано только в том случае, если будет доказано, что лицо активно участвовало в совершении военной агрессии.

30 мая президент Алар Карис объявил о принятии закона о конфискации замороженных активов России. Однако, по словам президента, закон следует трактовать так, что конфискация активов распространяется на тех, кто активно участвовал в совершении военной агрессии или нарушении правил ведения войны.

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