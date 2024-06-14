В Тартумаа ленточки были повязаны на железнодорожных станциях Эльва, Пеэду, Тыравере, Ныо, Тарту, Реола, Юленурме и Табивере.

Подобные акции Найскодукайтсе организует шестой год подряд. Эта молчаливая акция памяти посвящена мужчинам среднего возраста и старше: если бы история сложилась иначе, они могли бы стать замечательными дедушками. Только в июне 1941 года среди депортированных было 153 человека, а среди отправленных в лагеря - 918. Но депортации и аресты продолжались в Эстонии еще долгие годы.

Кампания «Я тебя не забуду» чтит память и вспоминает жертв депортаций июня 1941 и марта 1949 года, а также тех, кто был репрессирован и изгнан из Эстонии, так сказать, вне массовых депортаций, пояснила председатель Найскодукайтсе Айри Тооминг.

Депортации разлучили семьи, и последствия этого преступления ощущаются до сих пор.

«Во многих семьях пропали отцы. Советская оккупационная власть забрала и дедушек, которые могли поддержать семью и передать память о свободной Эстонии, - сказала Тооминг. - Нашей мемориальной акцией мы выступаем за то, чтобы эти преступления никогда не были забыты. Пусть память станет одним из столпов нашей поддержки Украины в борьбе за ее свободу. История не должна повториться!»

Массовые депортации

В этот день 83 года назад началась первая массовая депортация жителей Эстонии. За три дня в Сибирь и северные регионы России было выслано около десяти тысяч человек, вернуться на родину смогли менее половины.

Траурный день посвящен памяти всех жертв репрессий. По всей Эстонии проводятся памятные мероприятия.