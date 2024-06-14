Психолог: важность соседских отношений

Что делать с нашим дистанцированием от соседей и как это исправить, рассказывает психолог Кристель Хабихт-Спирйт.

«Сто лет назад соседи редко были незнакомы друг с другом. Однако по мере роста населения наша среда стала более анонимной, а отношения с людьми менее личными», - объясняет психолог из Peaasi Кристель Хабихт-Сприйт.

Фото: Ikea

«Расширение потребности в безопасности объясняет, кому общение с соседями особенно полезно. Если подумать о разных возрастных группах и их возможных потребностях в человеческом контакте, то некоторым из них необходимо больше общения, а некоторым меньше. Сравним, например, молодых людей с их быстрым темпом жизни, пожилых с небольшим социальным взаимодействием и родителей, живущих дома с маленькими детьми», – говорит она.

Как начать общение с соседями

По мнению психолога, наши отношения с другими людьми – это не данность, а наши усилия. Таким образом, многое зависит от нас самих.

«В небольших сообществах люди, как правило, более открыты по отношению к своим соседям. Поэтому, чтобы построить отношения с соседями, мы можем принять идею создания небольшого сообщества даже в городе. Инициирование контакта с соседями требует как смелости, так и открытости. Это может быть небольшой разговор в коридоре или даже звонок в дверь», - говорит психолог.

Фото: Ikea