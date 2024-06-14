Исследования показывают, что чувство безопасности зависит не только от хороших замков, но и от межличностных отношений. Каждый пятый житель Эстонии ответил, что общение с соседями усиливает чувство безопасности. Однако, надо признать, что, живя в многоквартирном доме, мы часто не знаем своих соседей и в лучшем случае просто здороваемся.
Психолог: важность соседских отношений
Что делать с нашим дистанцированием от соседей и как это исправить, рассказывает психолог Кристель Хабихт-Спирйт.
«Сто лет назад соседи редко были незнакомы друг с другом. Однако по мере роста населения наша среда стала более анонимной, а отношения с людьми менее личными», - объясняет психолог из Peaasi Кристель Хабихт-Сприйт.
«Расширение потребности в безопасности объясняет, кому общение с соседями особенно полезно. Если подумать о разных возрастных группах и их возможных потребностях в человеческом контакте, то некоторым из них необходимо больше общения, а некоторым меньше. Сравним, например, молодых людей с их быстрым темпом жизни, пожилых с небольшим социальным взаимодействием и родителей, живущих дома с маленькими детьми», – говорит она.
Как начать общение с соседями
По мнению психолога, наши отношения с другими людьми – это не данность, а наши усилия. Таким образом, многое зависит от нас самих.
«В небольших сообществах люди, как правило, более открыты по отношению к своим соседям. Поэтому, чтобы построить отношения с соседями, мы можем принять идею создания небольшого сообщества даже в городе. Инициирование контакта с соседями требует как смелости, так и открытости. Это может быть небольшой разговор в коридоре или даже звонок в дверь», - говорит психолог.
«Будучи новым жильцом, вы можете этим воспользоваться и начать общаться, спросив, как организованы определенные дела в этом доме. Напоминайте себе, что у всех нас есть потребность в общении с другими. Будьте смелее, чтобы пойти на этот шаг. Однако имейте в виду, что реакции могут сильно различаться: кто-то обрадуется такому общению, а кто-то предпочтет сохранять дистанцию», – уточняет Кристель Хабихт-Сприйт.
Как поприветствовать новых соседей или, только что переехав, познакомиться с соседями - это может коснуться любого. Руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Брита Миквере рассказывает, что исследование о жизни дома также показало: общение с теми, кто живет за стенкой, не только оказывает огромное влияние на чувство безопасности, но и на возможность попросить наших соседей о помощи (22%) или просто пообщаться о том о сем (21%), дает нам чувство принадлежности к сообществу.
«В некоторых скандинавских странах принято дарить домашний хлеб новоприбывшему соседу. Почему бы не воспользоваться этой традицией и не попробовать испечь хлеб, пирог, булочки или печенье и красиво упаковать ваше изделие. Например, хлеб можно завернуть в новое кухонное полотенце, печенье и булочки положить на красивую тарелку», – делится идеями дизайнер интерьеров.
Еще одна идея для личного подарка – предметы интерьера для дома. Например, ваза с цветами поможет оживить любое пространство и завязать отношения. И это не обязательно должно быть дорого – здесь важно внимание.
Об исследовании «Жизнь дома» от IKEA*
Количественное исследование было проведено международной группой исследований и анализа данных YouGov по поручению IKEA Group. Опрос проводился в период с мая по июнь 2023 года с помощью онлайн-панелей для каждой страны. В Эстонии было опрошено 1007 жителей.