В Финляндии ультраправый мужчина ударил ножом 12-летнего ребенка

Согласно руководителю отделения KRP в Оулу Ари Соронен, мужчина подозревается в двух попытках убийства. Помимо 12-летнего подростка, он пытался ударить ножом и другого человека, но ему это не удалось.

Полиция сообщает, что жертвой нападения стал 12-летний гражданин Финляндии иностранного происхождения. Это обстоятельство и то, что подозреваемый ранее состоял в экстремистской организации, находятся в центре расследования.

Нападение произошло на аллее шопинг-молла в 18.36. Подозреваемого задержали на улице возле ТЦ после происшествия.

Вечером на месте преступления было множество следов крови.

Полиция сообщила, что травмы жертвы серьезные, но непосредственной угрозы его жизни нет.