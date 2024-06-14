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В Финляндии ультраправый ударил ножом 12-летнего ребенка

rus.postimees.ee
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Полиция Финляндии
Полиция Финляндии Фото: DW

В четверг, 13 июня, 12-летнего ребенка ударили ножом в ТЦ Valkea в центре Оулу. Согласно Центральной криминальной полиции Финляндии, подозреваемый - мужчина старше 30 лет, который ранее состоял в экстремистской организации ультраправых, пишет портал Yle.

Согласно руководителю отделения KRP в Оулу Ари Соронен, мужчина подозревается в двух попытках убийства. Помимо 12-летнего подростка, он пытался ударить ножом и другого человека, но ему это не удалось.

Полиция сообщает, что жертвой нападения стал 12-летний гражданин Финляндии иностранного происхождения. Это обстоятельство и то, что подозреваемый ранее состоял в экстремистской организации, находятся в центре расследования.

Нападение произошло на аллее шопинг-молла в 18.36. Подозреваемого задержали на улице возле ТЦ после происшествия.

Вечером на месте преступления было много следов крови.

Полиция сообщила, что ранения потерпевшего серьезные, но непосредственной угрозы его жизни нет.

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