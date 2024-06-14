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Прогноз: цены на нефть могут обрушиться в следующем году

rus.postimees.ee
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Топливо.
Топливо. Фото: Tairo Lutter

Citibank прогнозирует, что цены на нефть марки Brent упадут до $60 за баррель в 2025 году, а запасы сырой нефти в следующем году будут расти на 1,4 млн баррелей в день, сообщает dv.ee.

Поскольку члены ОПЕК объявили о планах добывать 2,5 миллиона баррелей в день в 2025 году, банки наблюдают снижение спроса на нефть, связанное как с энергоэффективностью, так и с массовым внедрением электромобилей.

Это означает, что в следующем году мировой рынок, как ожидается, испытает перенасыщение нефтью, что приведет к снижению цены с нынешних 78 долларов за баррель до 60 долларов за баррель, пишут аналитики Шон и Брэд Смит.

При этом важно отметить, что спрос может вырасти за счет масштабных центров обработки данных. Находящиеся там чипы потребляют множество энергии – в том числе и нефтепродуктов.

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