КОЛОНКА POSTIMEES Премьер-министр, решайте!

Перевод: Ева Ойжинская

Оглядываясь назад, кажется, что столь же разумным было бы, если бы Каллас вовсе не высказывалась на пресс-конференции на тему обороноспособности Эстонии и ухода канцлера Министерства обороны Кусти Сальма.

Однако, прежде чем перейти к анализу сказанного премьер-министром, Postimees задаст пару контрольных вопросов. Есть ли у нас основания полагать, что предыдущий главнокомандующий Силами обороны Мартин Херем и уходящий канцлер Министерства обороны Кусти Сальм знают о потребностях наших Сил обороны? Да, безусловно. Во-вторых, должны ли мы подозревать, что кто-то из этих людей говорил о срочной необходимости закупки дополнительных боеприпасов из каких-то корыстных побуждений? Нет, конечно же, нет. Совершенно очевидно, что, говоря об этом, оба поставили на карту свою личную карьеру и благополучие.

Если взглянуть на СМИ и в социальные сети, бросается в глаза начавшаяся в среду кампания, цель которой выставить уходящего канцлера Кусти Сальма дураком. Якобы он на самом деле не очень компетентен, и вообще такие вещи не обсуждаются публично. Нетрудно догадаться, откуда взялись такие разговоры.