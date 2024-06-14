Надо сказать, что после выступления Каи Каллас на пресс-конференции правительства в четверг люди, обеспокоенные будущим Эстонии, задались вопросом: когда она уже отправится в Брюссель? Ведь давно не секрет, что при возможности премьер-министр туда поехала бы, хоть публично об этом и не говорит. Вероятно, с ее стороны это разумно.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Премьер-министр, решайте!
Перевод: Ева Ойжинская
Оглядываясь назад, кажется, что столь же разумным было бы, если бы Каллас вовсе не высказывалась на пресс-конференции на тему обороноспособности Эстонии и ухода канцлера Министерства обороны Кусти Сальма.
Однако, прежде чем перейти к анализу сказанного премьер-министром, Postimees задаст пару контрольных вопросов. Есть ли у нас основания полагать, что предыдущий главнокомандующий Силами обороны Мартин Херем и уходящий канцлер Министерства обороны Кусти Сальм знают о потребностях наших Сил обороны? Да, безусловно. Во-вторых, должны ли мы подозревать, что кто-то из этих людей говорил о срочной необходимости закупки дополнительных боеприпасов из каких-то корыстных побуждений? Нет, конечно же, нет. Совершенно очевидно, что, говоря об этом, оба поставили на карту свою личную карьеру и благополучие.
Если взглянуть на СМИ и в социальные сети, бросается в глаза начавшаяся в среду кампания, цель которой выставить уходящего канцлера Кусти Сальма дураком. Якобы он на самом деле не очень компетентен, и вообще такие вещи не обсуждаются публично. Нетрудно догадаться, откуда взялись такие разговоры.
На пресс-конференции правительства мы услышали от премьер-министра, что о проблеме, упомянутой Сальмом, она узнала из интервью. Но услышали мы не только это. «У нас есть законодательно установленные процедуры принятия решений, - сказала Каллас. - К сожалению, решения принимают политики, а не канцлер. Если хотите заниматься политикой, нужно участвовать в выборах».
В Министерстве обороны знали о проблеме, но министр обороны Ханно Певкур не добился значительного прогресса в ее решении. Теперь к решению проблемы должно подключиться все правительство
Прежде всего, слушая это, вспоминается старая поговорка о том, что ребенок может говорить тогда, когда курица совершает определенное действие (имеется в виду фраза «laps räägib siis kui kana pissib» - прим. пер.). Во-вторых, возникает вопрос, что делать, когда те, кто должен принимать решения, к сожалению, не определились? В 1940 году командир крепости Оскарсборг Биргер Кристиан Эриксен приказал открыть огонь по немецким военным кораблям, атакующим Норвегию, потопив тяжелый крейсер «Блюхер». После окончания войны он даже предстал перед трибуналом, потому что действовал по собственной инициативе, но его, конечно, оправдали.
В Министерстве обороны знали о проблеме, но министр обороны Ханно Певкур не добился значительного прогресса в ее решении. Теперь к решению проблемы должно подключиться все правительство. На пресс-конференции премьер-министр не должна рассказывать, кто, где, что и почему, а должна проявить решимость. Если она действительно способна управлять страной. Приобретение необходимых боеприпасов является абсолютным приоритетом. Postimees предлагает Кае Каллас созвать кабинет министров и под руководством министра финансов найти 1,6 миллиарда евро, необходимые для закупки боеприпасов. Это не та сумма, которую министр обороны смог бы получить за счет сокращения внутренних резервов бюджета министерства.
Нам нужны решения, а не разговоры!