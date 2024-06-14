Уникальная возможность! Стильная и современная плавучая дача ждет покупателя

Общая площадь находящейся сейчас в Вильяндимаа плавучей дачи составляет 45 м2, из которых 20 м2 приходятся на внутренние помещения. Нижний каркас усилен, чтобы выдерживать волны, транспортировку и установку на льду. Понтоны изготовлены на заказ и крепятся к каркасу. Стеклянный пол изготовлен из устойчивого к царапинам стекла толщиной в 1см, по которому можно без опаски ходить.

Интерьер. Фото: Uus Maa / City24

Здесь все предназначено для приятного времяпрепровождения: сауна, газовый гриль, удобные кресла, туалет и три террасы разного размера. Всего в плавучем домике пять спальных мест: диван-кровать на двоих, диван на одного и две двухъярусные кровати. Кроме того, на крыше можно поставить палатку.

Вода поступает в душевую из расположенного рядом с каменкой бака. Сточные воды собираются в 200-литровый резервуар. Имеются два высококачественных аккумулятора.

Интерьер. Фото: Uus Maa / City24

Эта плавучая дача – больше, чем просто место для летнего отдыха. Это место, где можно получить незабываемые впечатления от жизни на лоне природы. Вся мебель и техника входят в цену. С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.